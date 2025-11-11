Doğayı fotoğraflayan gençler unutulmaz anlar yaşadı

Esenler Belediyesi’nin doğa ve fotoğraf tutkunlarına özel hazırladığı Doğa Fotoğrafçılığı Akademisine katılan gençler, vahşi yaşam ve doğa fotoğrafçısı Doğanay Vural ile birlikte unutulmaz bir doğa macerası yaşadı.

Esenler Belediyesi’nin doğa ve fotoğraf tutkunlarına özel hazırladığı Doğa Fotoğrafçılığı Akademisi, ilk etkinliğinde unutulmaz anlara sahne oldu. Program, vahşi yaşam ve doğa fotoğrafçısı Doğanay Vural rehberliğinde Ankara Soğuksu Milli Parkı’nda gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde başlayan etkinlikte gençler, hem doğayı fotoğraflama hem de doğayla uyum içinde olma deneyimi yaşadı. Vural, katılımcılara sadece fotoğraf çekmenin teknik yönlerini değil, aynı zamanda doğanın içinde sessizce var olmanın ve yaban hayatını rahatsız etmeden gözlemlemenin inceliklerini anlattı.

Doğal yaşamı gözlemlediler

Parkur boyunca sessiz adımlarla ilerleyen gençler, doğanın izlerini sürerek ayak izleri, kemikler ve farklı doğa işaretleriyle karşılaştı. Bu keşifler, onlara yaban hayatının gizemli dünyasını yakından tanıma fırsatı sundu. Zirveye doğru yapılan yürüyüşte, yaban domuzları ve kurtların yaşam alanları gözlemlendi. Günün sonunda ekip, Doğanay Vural’ın yıllardır yakından gözlemlediği ve sahip olduğu kurtları görme fırsatı buldu.