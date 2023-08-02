Doğru tercih yapabilmek için öncelikle doğru meslek seçimi yapılmalı

Üniversite tercihleri için belirlenen süre 8 Ağustos’ta son buluyor. Tercih döneminde doğru tercih yapabilmek için öncelikle doğru meslek seçimi yapılması gerektiğini belirten Eğitim Koordinatörü Celalettin Macun, “Doğru meslek seçimi yapabilmek için ise ilgilerinizi, yeteneklerinizi, değerlerinizi, istek ve beklentilerinizi göz önünde bulundurarak meslek veya meslekler belirlemeli, üniversite sınavının bir sıralama sınavı olduğunu unutmamalı tercihlerinizde bölüm sıralamalarını dikkate almalısınız” ifadelerini kullandı.

Tercih döneminde her adayın endişesinin, heyecanının ayrı olduğunu ve bu sürecin iyi yönetilmesi gerektiğini söyleyen Eğitim Koordinatörü Celalettin Macun, “Doğru meslek seçimi tüm hayatımızı etkilemektedir” diyerek doğru tercihin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili paylaşımda bulundu.

“Başarı sıranıza uygun üniversiteleri-bölümleri belirlemelisiniz” diyen Beykent Üniversitesi Eğitim Koordinatörü Celalettin Macun, “Bu bölümleri belirlerken başarı sıranızı göz önüne alarak başarı sıranızın bir miktar üstünde ve bir miktar altında olan bölümleri listenize ekleyebilirsiniz, belirlemiş olduğunuz üniversite-bölümleri bir havuzda toplamalısınız, belirlemiş olduğunuz üniversiteleri bölümleri yerleşkelerinde ziyaret ederek tanımalısınız, belirlemiş olduğunuz üniversitenin size neler katacağını not almalısınız” şeklinde konuştu.

“Mutlaka uzman desteği”

Macun konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İş ve staj imkanları, çift anadal, yandal, yurt dışı imkanları, akredite program sayısı, öğrenci kulüpleri, vermiş olduğu ücretsiz eğitimler, ulaşım kolaylığı, üniversitenin başarıları, teknolojiyi geliştirme konusunda vermiş olduğu destekler, spor başarıları vb. gibi kriterler önemli. Tercih listesini hazırlarken seçimleri sınırlı tutmak veya kendi sıralamamız etrafında tercih yapmak yapılan hatalar arasında yer almakla beraber liste hazırlama konusunda mutlaka uzman desteği almalı, tercihleri kendiniz yapmamalısınız.”