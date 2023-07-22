Doğru tercihin adresi: Büyükşehir

Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençleri YKS hazırlık sürecinde yalnız bırakmadığı gibi tercih döneminde de desteğini sürdürüyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 19 noktaya tercih çadırları kuran Büyükşehir Belediyesi, gençlere ücretsiz danışmanlık desteği vermeye başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi; eğitimden spora, kültür sanattan burslara kadar birçok aktivite ile gençlerin sosyal ve ekonomik taleplerine yönelik farklı projelere imza atmaya devam ediyor. Bu çerçevede yıl içerisinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere, eğitim desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, sınav sonrası da önemli karar noktalarından biri olan üniversite tercihlerinde gençleri yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite tercihi yapacak gençlere, 19 noktaya kurduğu tercih çadırları ile ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye başladı. BUSMEK marifetiyle, dönem içinde ücretsiz ve kaliteli YKS hazırlık kursları ile gençlere ve ailelerine destek olan Büyükşehir Belediyesi, üniversite tercih döneminde de onları yalnız bırakmadı.

Üniversite Tercih Rehberlik Noktaları şehrin farklı noktalarında 21 - 30 Temmuz tarihleri arasında hizmet verecek. Tercih rehberliği hizmeti çerçevesinde deneyimli öğretmenler, doğru tercihler yapılması konusunda yol gösterecek. Sınav sonuçları ve bireysel tercihler değerlendirilerek, en uygun üniversite ve bölümler hakkında gençlere bilgi verilecek.

Merkez tercih noktaları:

Zafer Plaza AVM - 21-23 Temmuz

Korupark AVM -24-27 Temmuz

Kent Meydanı AVM -21-23 Temmuz

Yıldırım Belediye Bayrak Alanı -21-23 Temmuz

Podyum Park AVM - 21-23 Temmuz

Sur Yapı Marka AVM -24-27 Temmuz

Gürsu Belediye Binası Yanı -21-23 Temmuz

Kestel Aile İçi Park - 21-23 Temmuz

İlçe tercih noktaları

İnegöl Heykel Önü -27-28 Temmuz

Yenişehir Şehit Ömer Halis Kültür Merkezi - 27-28 Temmuz

İznik Eski Hükümet Konağı Önü - 29-30 Temmuz

Karacabey Kahve Altı Meydanı - 25-28 Temmuz

Gemlik 15 Temmuz İskele Meydanı - 29-30 Temmuz

Mudanya İskele Meydanı -25-26 Temmuz

Mustafakemalpaşa Belediye Önü -25-28 Temmuz

Kurs merkezleri tercih noktaları

Yıldırım Naim Süleymanoğlu Sınava Hazırlık Merkezi - 22-30 Temmuz

Yıldırım Vakıf Sınava Hazırlık Merkezi - 22-30 Temmuz

Osmangazi Hürriyet Sınava Hazırlık Merkezi - 22-30 Temmuz

Orhangazi Sınava Hazırlık Merkezi - 22-30 Temmuz