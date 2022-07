 Doğu Otomotiv, Silivrispor'un ana sponsoru oldu

TAKİP ET

Silivrispor Kulüp Tesislerinde Başkan Akgün Duru, Doğu Otomotiv’in ortakları Erkan-Osman Umuç ile birlikte ana sponsorluk anlaşmasını yönetim ve medya temsilcilerinin huzurunda imzaladılar.



DURU, DOĞU OTOMOTİV AİLESİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Toplantının açılışını yapan Kulüp Başkanı Akgün Duru, “Bugün burada toplanmamızın nedeni Silivrispor’un 2022-2023 sezonu, muhtemelen 25 Eylül gibi başlayacak olan, ana sponsorluk anlaşmasını yapmak. Gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde her zaman, her koşulda geçmiş dönemlerde de Silivrispor Kulübü’nün maddi manevi yanında olan Doğu Otomotiv Grubu ile önümüzdeki yıl ile ilgili anlaşmış bulunmaktayız. Bugün burada bu imzaları atacak ve basın mensuplarımızın katkıları ile kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Silivrispor Kulübüne göstermiş oldukları nezaket, maddi ve manevi katkılardan ötürü Doğu Otomotiv Ailesi çok ama çok teşekkür ediyorum. Bununla beraber geçmiş dönemler de Silivirspor Kulübüne sponsorluk yapmış olan tüm firmalara tekrar teşekkürlerimi iletiyorum.



“DAHA YERLEŞİK VE MERKEZİ İŞLETMELERLE SPONSORLUK NİYETİNDEYİZ”

Bu yıl için şöyle bir düşünce oluşturduk; bu yıl Silivrispor’un formasında öyle isimler, firmalar olsun ki o isimlerde her kes kendinden bir şey bulsun. Daha yerleşik ve merkezi işletmelerle sponsorluk anlaşmalarını yapmak niyetindeyiz. Doğu Otomotiv ile başladık inşallah sırt, kol ve şort sponsorluklarının da böyle merkezi firmalar ile yapmak niyetindeyiz.

Geldiğiniz, onur ve destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.



ERKAN UMUÇ: İNŞALLAH 3. LİGE BU SEZON ÇIKACAĞIZ

Sponsor firmanın temsilcilerinden Erkan Umuç, söz alarak, “Herkesi Doğu Otomotiv Ailesi adına selamlıyorum. 2022-2023 sezonu için ana sponsorluk anlaşması için bir araya geldik. Sponsorluğumuzun Doğu Otomotiv ve Silivrispor’a hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah geçen yıl bir penaltı ile kaçırdığımız 3. Lige bu sene çıkacağız. Herkesin kulübümüzün yanında olduğunu, taraftarı ile yaşadığı bütünleşmeyi gördük. İnşallah tüm bunlar da bu sezon artarak devam edecek” şeklinde düşüncelerini ifade etti.





OSMAN UMUÇ: SİLİVRİLİYİZ, SİLİVRİSPOR’A SAHİP ÇIKMALIYIZ

Doğu Otomotiv ortaklarından Osman Umuç da toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Silivri’nin bir firması olarak Silivrispor’a destek vermek gurur verici bir şey. Hepimiz buralıyız, Silivriliyiz, Silivrispor’a bütün esnaf arkadaşlarımızın da sahip çıkması lazım. Silivrispor’u ne kadar önemsediğimizi Başkanımız da biliyor. Her zaman yanındayız. Silivirspor’a başarılar diliyorum. Doğu Otomotiv’in şansı ve katkısıyla şampiyonluk diliyorum kulübümüze.”



ÇOLAKOĞLU: OMUZ OMUZA VERİRSEK SİLİVRİSPOR’U İYİ YERLERE GETİRECEĞİZ

Kulüp Yöneticilerinden Nuri Çolakoğlu, “Doğu Otomotiv Erken-Mustafa ve Süleyman Umuç’a Silivrispor’a sahip çıktıkları için teşekkür ediyoruz. Sizler de biliyorsunuz kulübümüzün bir geliri yok. Hep birlikte, beraber olursak, omuz omuza verirsek Silivrispor’u iyi yerlere getireceğiz” dedi.



DURU: SPOR SADECE SONUÇ DEĞİL, BİRLEŞTİRİCİ GÜÇ

Kulüp Başkanı Akgün Duru Erkan Umuç’un 3. Lig hedeflerine ilişkin sözleri üzerine yeniden söz alarak, “Geçen sezon rüya gibiydi. Çok yüksek bütçeli takımlar arasından sıyrıldık. Playoff’larda da hiç yenilmeden, penaltılar ile son maçta elendik.

Biraz da statünün kurbanı olduk; bir gün önce maç yapmıştık, rakibimiz 4 gün önce. İnşallah bu statüyü düzeltirler. Spor sadece sonuç değil, birleştirici güç. Özelikle kadın ve çocukların stada gelmesi bizim için şampiyonluktan çok daha önemli.”





“İREM KURT GİBİ SPORCULARIN SİLİVRİ’DEN DAHA ÇOK ÇIKMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

Duru milli gururumuz İrem Kurt’a da açıklamalarında bir parantez açarak, “Şimdi göğsümüzü kabartan başka bir şey daha var. İrem Kurt kızımız başarıdan başarıya koşuyor. Hem kulüp hem de şahsi olarak gurur duyuyorum. Başarılarının devamını diliyor, böyle sporcuların Silivri’den daha çok çıkmasını temenni ediyorum. İnşallah bizler de alt yapıdan daha çok sporcu çıkarmak için koşulları hazır hale getirebiliriz. Alt yapılarımızın rahat çalışabileceği idman sahalarının yakın bir süreçte inşa edilmesini umut ediyorum. O zaman inanıyorum ki alt yapıdan daha fazla futbolcu çıkacak. Bir sahayı 4’e bölüp çalışıyorsa çocuklar oradan bir şey çıkmaz, çıkamaz. Kulüp yönetimlerinin gücü yok bunları yapmak için. Böyle bir planlama da var inşallah bir an evvel hayata geçer. O zaman alt yapıdan daha çok oyuncu çıkarma sözünü de biz vermiş olalım” şeklinde konuştu.



YILDIRIM: BU DEĞERLİ AİLENİN DESTEKLERİ YILLARDIR DEVAM EDİYOR ŞİMDİ TAÇLANDIRILDI

Kulüp Yöneticilerinden Cengiz Yıldırım da Silivrispor ile Doğu Otomotiv’in ana sponsorluk anlaşması toplantısında söz alarak, “Doğu Otomotiv ve Silivrispor için hayırlı olsun. Sadece şu anda değil hep yanımızdaydılar. Bu yılki anlaşmayla bu değerli ailenin yıllardır bulunduğu katkılar resmiyete kavuşmuş oldu, ana sponsorluk anlaşması ile taçlandırıldı” dedi.

Ana sponsorluk anlaşması Kulüp Başkanı Akgün Duru ile Doğu Otomotiv Ortakları Erkan ve Osman Umuç tarafından, yöneticiler ile medya mensuplarının huzurunda hayırlı olsun temennileri eliğinde imza altına alındı.