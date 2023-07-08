Doğu ve batı arasında tıp köprüsü kuruluyor

Sağlık turizmi alanında, Türkiye’de geleneksel Çin tıbbı konusunda işbirliği artıyor.

Çinli Yiling Farma ile geleneksel Çin tıbbı konusunda iş birliği yapan Turkishdoc’ın Yönetim Kurulu Başkanı Faik Göksu, bu anlaşma kapsamında hastalara her iki yönde de hizmet verebileceklerini, Çin’den gelen hastaların Türkiye’nin son teknoloji imkanları ve yetişmiş uzman tecrübesinden yararlanabileceğini, Türkiye’den gidecek hastaların ise geleneksel Çin tıbbı tedavileri alabileceğini belirtti.

Göksu, "Yaptığımız iş birliğinin temelinde doğu ile batı arasında tıp alanında bir köprü kurmak var. 2022 yılında ülkelerinde en iyi 10 geleneksel Çin tıbbı şirketi arasında yer aldılar. Türkiye olarak zengin tıbbi kaynaklara ve yetişmiş uzman doktorlara sahibiz. Geleneksel Çin tıbbının ise binlerce yıllık geçmişi var. Yaptığımız ortaklık kapsamında batı ve doğu tıbbını bir araya getirerek hastalara en kapsamlı bakım ve tedavileri sunmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kısırlık ve gebelik tedavilerinde Çin’in global bir ünü var"

Tüp bebek tedavileri konusunda Çin’de yapılan çalışmalara dikkat çeken Göksu, "Türkiye’de bu konuda elde ettiği başarılarla tanınan çok sayıda uzman doktorumuz var. Geleneksel Çin tıbbının da erkeklerde ve kadınlarda kısırlığı tedavi etmede binlerce yıldır etkili olduğu tüm dünyada kabul görüyor. Örneğin son araştırmalar, IVF akupunkturu alan hastaların, bu tedaviyi almayanlara göre daha yüksek gebelik oranlarına sahip olduğunu gösteriyor. Bu tedavi, doğurganlığı artırmaya çalışırken yumurtalıklar ve endometriyuma kan akışını iyileştirmeyi hedefliyor" şeklinde konuştu.

"Amacımız sağlık turizmi alanında Türkiye’nin gücünü artırmak"

Yapılan işbirliği ile Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki gücünün artacağına dikkat çeken Göksu, "Bu iş birliği, Türkiye’de sağlık turizmi sektörünün büyümesine ve uluslararası hasta talebinin artmasına katkı sağlayacak. Türkiye’nin tıp alanındaki gücünü ve potansiyelini artıracak önemli bir adım attığımıza inanıyoruz. Türkiye’nin sağlık turizmi destinasyonu olarak cazibesinin artırılması ve bu alanda uluslararası pazarda daha fazla söz sahibi olması ülkemiz açısından çok önemli. Önümüzdeki dönemde de sağlık turizmi konusunda yeni ortaklıklarla ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.