Doğu Yücel ile Edebiyat Müzesi'nde söyleşi

Roman ve öyküleriyle tanınan Doğu Yücel, Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi’nde Bursalı okurlarıyla buluştu.

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği söyleşiye, roman ve öykülerinin yanı sıra Taylan Biraderler’in “Okul” ve “Küçük Kıyamet” filmlerinin senaryosunu da kaleme alan Doğu Yücel konuk oldu. “Edebiyattan Senaryoya, Müzikten Edebiyata” başlıklı söyleşi Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi’nde gerçekleşti. 1997 yılında Gençlik Kitabevi Öykü Yarışması’nda, 1999 yılında da Nostromo Kısa Bilimkurgu Öykü Yarışması’nda başarı ödülleri kazanan Yücel, Bursa Rock City Kültür Derneği Başkanı Ferdi Arslan’ın edebiyat, senaryo ve müziğe ilişkin sorularını yanıtladı.

Okurların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Yücel, edebi hayatının dönüm noktalarını samimiyetle katılımcılarla paylaştı.