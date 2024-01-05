Doğuda kış, Edirne'de bahar havası

Türkiye’nin doğusu başta olmak üzere birçok ilde yoğun kar yağışı etkili olurken, Edirne’de ise adeta bahar havası yaşanıyor.

Yurdun doğusunda vatandaşlar soğuk ve kar yağışıyla mücadele ederken, Edirne’de ise güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Balkanlardan gelen soğuk hava ve ayazıyla meşhur olan Edirne’de mevsimler tersine döndü. Vatandaşlar kar yağışı beklerken, güneşli havanın şehirde etkili olması dışarı çıkanları hayrete düşürdü. Hava sıcaklığının ortalama 17 derece ölçüldüğü Edirne’de vatandaşlar, Selimiye Camii Meydanı ve Saraçlar Caddesi başta olmak üzere şehrin birçok noktasında güneşli havanın tadını çıkardı. Ayrıca Yunanistan’dan ve Bulgaristan’dan gelen turistler de güzel havanın keyfini çıkardı.