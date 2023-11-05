Doğukan Kabak'ın ablası Ezgi Zeynep Arıkan: 'Biz Doğukan'a güzel bir gelecek hazırlarken ona mezar yeri seçtik'

Ankara’nın Mamak ilçesinde bir parkta öldürülen 23 yaşındaki Doğukan Kabak’ın ailesi, sevenleri ve çok sayıda mahalleli yürüyüş gerçekleştirdi.

Ankara’nın Mamak ilçesinde 23 yaşında silahla vurularak öldürülen Doğukan Kabak’ın ailesi ve sevenleri, Şahin Parkı’nda buluştu. Kalabalık sonrasında ise bir yürüyüş düzenledi. Basın açıklaması yapan Doğukan Kabak’ın ablası Ezgi Zeynep Arıkan, olayı bir uyuşturucu çetesinin gerçekleştirdiğini savundu. Tüm mahalleyi uyuşturucu konusunda uyararak başka Doğukanların ölmemesi için mücadele etmeye çağıran Ezgi Zeynep Arıkan, "23 Ekim Pazartesi günü akşam saat 21.30 sularında bizim canımız, kanımız, evimizin tek oğlu kardeşim Doğukan, Doğukanımız mahallemizde uyuşturucu satan çete tarafından acımasızca katledilmiştir. Daha gençliğinin baharında, hiçbir suçu yokken 23 yaşındaki canımız için biz güzel bir gelecek hazırlarken, hayallerine kavuşması için çabalarken, Doğukanımıza mezar yeri seçtik. Onu kara toprağa verdiğimizde biz de öldük, onunla birlikte geleceğe olan inancımızı kaybettik. Bugün burada başka ailelerle de geleceğe olan inançlarını ve umutlarını toprağa gömmesin, kaybetmesin diye sesimizi duyuruyoruz. Bu olay sıradan bir olay değildir. 23 yaşında gençliğine ve geleceğine bağlı, Doğukan’ın hayattan koparılmasıdır. Bu olayda adı geçen herkesin en ağır şekilde cezalandırılmasını devlet büyüklerimizden temenni ediyoruz" diye konuştu.