Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı “Doğal Olan Normal Doğum” projesi kapsamında, Silivri Devlet Hastanesi’nde “Doğum Çantamızda Neler Olmalı?” konulu bir stant açıldı. Etkinlikte, anne adaylarına yönelik önemli bilgiler paylaşıldı.

Ebe Fatma Özdemir tarafından yapılan bilgilendirmede, doğum çantasının doğru şekilde hazırlanmasının, anne ve bebeğin doğum sürecini daha kolay ve rahat geçirmesi açısından önemine dikkat çekildi. Çantada olması gereken temel malzemeler, yeni doğan ihtiyaçları ve annenin doğum sonrası süreçte kullanacağı kişisel eşyalar detaylı şekilde anlatıldı.

Etkinliğe katılan anne adayları, doğum öncesi hazırlıklarıyla ilgili sorularını yönelterek merak ettikleri konular hakkında bilgi aldı. Katılımcılar, böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Silivri Devlet Hastanesi yetkilileri, Sağlık Bakanlığı’nın “Doğal Olan Normal Doğum” projesi çerçevesinde bu tür bilgilendirici etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Amaçlarının, annelerin doğum sürecine hazırlıklı bir şekilde girmelerini sağlamak ve normal doğumu teşvik etmek olduğu vurgulandı.