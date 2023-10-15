Doğum günü eğlencesi dönüşü kazada hayatını kaybeden 3 genç toprağa verildi

Bursa’da doğum günü eğlencesi dönüşünde beton aydınlatma direğine çarpan otomobilde hayatını kaybeden 3 genç, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün gece Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Adem Duran idaresindeki 16 AFT 818 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Adem Duran, Eda Nur Baykay, Sıla Çelik ile Sinan Karakuş araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan Eda Nur Baykay, Sıla Çelik ve Sinan Karakuş’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Adem Duran ise ağır yaralı olarak Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerinin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, sürücü Adem Duran’ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

4 arkadaşın Eda Nur Baykay’ın doğum gününü kutlamak için buluştukları ve eğlenceden döndüğü öğrenildi. Geçlerin doğum günü kutlamasını sosyal medyadan paylaştıkları görüntüler de ortaya çıktı.

Kazada hayatını kaybeden gençlerin cenazesini almak için Bursa Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen aileleri gözyaşlarına boğuldu. Olay yerinde hayatını kaybeden Eda Nur Baykay, ikindi namazını müteakip Sarı Cami’de, Sıla Çelik ise Urgancılar Camii’nde kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşları arasında defnedildi. Kazada hayatını kaybeden Sinan Karakuş’un cenazesi ise defnedilmek üzere memleketi Samsun’a gönderildi.