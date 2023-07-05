Doğum gününde motosiklet kazasında ölen genç toprağa verildi
Bursa'da doğum gününde motosiklet kazasında hayatını kaybeden 27 yaşındaki gencin cenazesi sevenlerinin gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.
Bursa’da doğum gününde motosiklet kazasında hayatını kaybeden 27 yaşındaki gencin cenazesi sevenlerinin gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.
Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolu’nda meydana geldi. İzmir istikametinden Görükle’ye giden Gürsu Belediye Meclis Üyesi Hasan Orhan’ın oğlu Mustafa Kaan Orhan (27) yönetimindeki 16 AZD 714 plakalı motosiklet, yüksek hızda seyir halindeyken yolun karşısında geçmeye çalışan yaya Şerife Bozdağ’a (50) çarptı. Bozdağ 125 metre sürüklenerek olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Mustafa Kaan Orhan motosikletin devrilmesi sonucu yerde sürüklendi. Sürücü Orhan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Doğum gününde hayatını kaybetti
Gürsu ilçesinde yaşayan ve babası Gürsu Belediye Meclis Üyesi Hasan Orhan olan gencin; doğum gününü kutlamak için Görükle’de bekleyen arkadaşlarının yanına gittiği öğrenildi. Orhan’ın cenazesi yapılan otopsinin ardından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Gencin cenaze namazı Gürsu Mahallesi’nde bulunan Kurtuluş Camii’nde ikindi namazını müteakip kılındıktan sonra ilçedeki mezarlığa defnedildi.