Doğuş'un Sultanları, Süper Lig'e yükseldi

Üniversite Sporları Federasyonu'nun Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde düzenlediği Voleybol Kadınlar Ünilig Süper Lig'e Yükselme Şampiyonası son buldu. Doğuş Üniversitesi, Süper Lig'e yükseldi.

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  • 16.05.2022 09:43
  • Güncelleme: 16.05.2022 09:53
Doğuş'un Sultanları, Süper Lig'e yükseldi
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Üniversite Sporları Federasyonu’nun Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde düzenlediği Voleybol Kadınlar Ünilig Süper Lig’e Yükselme Şampiyonası son buldu. Doğuş Üniversitesi, Süper Lig’e yükseldi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde, Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Voleybol Kadınlar Ünilig Süper Lig’e Yükselme Şampiyonası sona erdi. Grup maçlarında mağlup olmadan şampiyonluğa ulaşan Doğuş Üniversitesi, Süper Lig’e yükseldi. Karşılaşmalar sonrası bütün üniversiteler katılımıyla düzenlenen törende, Doğuş Üniversitesi’nin kupasını Afyon Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı verdi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törende Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.

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“Hedefimiz Avrupa Şampiyonaları”

Şampiyonlukla ilgili konuşan Doğuş Üniversitesi Antrenörü Barış Sümen, “Hedefimiz Süper Lig’e çıkmaktı ve bunu başardık. Şimdiki hedefimiz ise Süper Lig’de de şampiyon olup Avrupa şampiyonalarına katılmak olacak. Bize her türlü olanakları sağlayan okulumuz yönetimine teşekkür ediyorum. Ayrıca başarılı maçlar çıkartıp şampiyon olan sporcularımı da yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

İHA

SHA Editör
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