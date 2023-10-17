Doğuş Üniversitesi akademik yılı açılış töreniyle başladı

Doğuş Üniversitesi, yeni eğitim öğretim yılına ’2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni’ ile adım attı. Akademik yılın ilk dersi Düzce Belediye Başkanı ve 65’inci Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü tarafından verildi.

Doğuş Üniversitesi akademik yılı, Çengelköy Yerleşkesi konferans salonunda düzenlenen törenle başladı. Rektör Prof. Dr. Turgut Özkan’ın açılış konuşmasıyla başlayan törende, Doğuş Üniversitesi’ni puan türüne göre birincilikle kazanan öğrencilere ve fakültelerinde birincilikle mezun olan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Fen-Edebiyat Fakültesi Birincisi, İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) Bölümü mezunu Lara Okumuş, birincilik plaketini alarak, mezuniyet yaş kütüğüne birincilik künyesini çaktı.

İlk ders Dr. Faruk Özlü’den

Ödül takdiminin ardından, DOU Dans Kulübü’nün gösterisi izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Tören, Düzce Belediye Başkanı ve 65’inci Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün öğrencilere ilham veren ilk dersiyle son buldu. Özlü, tören sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İlk Ders”te kadim medeniyetimizi bilimle harmanlayacak, ülkemizin geleceğine kilometre taşı olacak değerli gençlerimize hitap ettik. Bu güzel buluşmada emeği olan başta Rektör Prof. Dr. Turgut Özkan’a, akademik ekibe ve öğrencilere teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.”