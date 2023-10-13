Doğuş Üniversitesi'nden önemli akademik unvan ve ödüller

Doğuş Üniversitesi, akademik başarıları ve katkılarıyla öne çıkan isimlere önemli ünvan ve ödüller verdi. Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Sirel Karakaş ve Prof. Dr. Ülker Meral Çulha, "Emeritus Profesörlük" ünvanı aldı. Ayrıca, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Murat Önay, "İşletme Yönetimi" alanında Fahri Doktora unvanına layık görüldü.

Prof. Dr. Sirel Karakaş, Türkiye’nin ilk nöropsikolojik test bataryası BİLNOT’un standartlaştırılmasında öncü rol oynayarak, ulusal ve uluslararası alanda çeşitli akademik ödüller kazandı. Emeritus Profesörlük Ünvanı ve Bilime Katkı Ödül Belgesi ile onurlandırıldı. Prof. Dr. Ülker Meral Çulha ise, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Minnesota Üniversitesi’nden aldığı derecelerle, akademik alanda kıymetli çalışmalara imza attı. Üniversitesi tarafından verilen Emeritus Profesörlük Ünvanı ile ödüllendirildi.

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Murat Önay, iş dünyasına yaptığı değerli katkılar ve liderlik vasıflarıyla "İşletme Yönetimi" alanında Fahri Doktora unvanına layık görüldü.