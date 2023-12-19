Doğuş Üniversitesi'nden sürdürülebilir kalkınma için stratejik iş birliği hamlesi

Doğuş Üniversitesi, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Türkiye Garanti Bankası arasında, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik önemli adımların atılmasını amaçlayan üçlü iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, Dudullu OSB firmalarının sürdürülebilir finansmana erişimini güçlendirmek ve yeşil dönüşüm projelerine destek sağlamak hedefleniyor.

İmza töreninde Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan, Dudullu OSB Müdürü Murat Önay ve Türkiye Garanti Bankası Sürdürülebilirlik Yöneticileri Hüseyin Sözmen ve Seray İmer yer aldı. Protokol, Dudullu OSB’deki firmaların karbon emisyonunun kontrolü, sürdürülebilir ekonomiye geçiş sürecinde karşılaşabileceği finansman zorluklarını belirlemeyi ve çözüm üretmeyi amaçlıyor.

İmzalanan protokolle ilgili Rektör Prof. Dr. Turgut Özkan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu iş birliği, sadece finansmana erişim konusunu ele almakla kalmayıp, aynı zamanda sera gazı emisyon azaltımı ve Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) derecelerinin yükseltilmesi gibi sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalara da odaklanacak. Dudullu OSB firmalarının sürdürülebilir kalkınmaya etkin katkı sağlaması için politika önerileri geliştirilecek ve bu önerilere ulaşmak için taraflar bir arada çalışacak.”

İmza törenine Doğuş Üniversitesi’nden birçok akademisyen de katılım gösterdi. Protokol hem finans sektörünü, sanayiyi ve akademiyi sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda bir araya getirerek önemli bir iş birliği örneği oluşturuyor.