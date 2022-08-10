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Doğuş Üniversitesinden ücret güncellemesine ilişkin açıklama

Doğuş Üniversitesi Genel Sekreteri Av. Bağlan Uzgören, 2022-2023 öğretim yılında Doğuş Üniversitesi'nin ücretlerine yaptığı güncellemelere ilişkin ilettiği basın açıklamasında, 'Ücretlerde yapılan güncelleme için 'söz konusu ücretler, yeni öğrenci ücretlerine yüzde 15 oranında indirim uygulanarak hesaplanmıştır' denildi.

Doğuş Üniversitesinden ücret güncellemesine ilişkin açıklama
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Doğuş Üniversitesi Genel Sekreteri Av. Bağlan Uzgören, 2022-2023 öğretim yılında Doğuş Üniversitesi’nin ücretlerine yaptığı güncellemelere ilişkin ilettiği basın açıklamasında, “Ücretlerde yapılan güncelleme için ‘söz konusu ücretler, yeni öğrenci ücretlerine yüzde 15 oranında indirim uygulanarak hesaplanmıştır” denildi.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada yer verilen ifadeler şu şeklide:

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“Sayın öğrencimiz ve velimiz;

2022 -2023 akademik dönemi mevcut öğrenci ücretlerimizi, ülkemizde ve dünyada yaşanan olağanüstü ekonomik koşullar altında zorunlu olarak güncelledik. Söz konusu ücretler, yeni öğrenci ücretlerine yüzde 15 oranında indirim uygulanarak hesaplanmış olup, kayıt olduğunuz dönemin tercih bursu ve varsa indirimleri aynen korunmuştur.

Saygılarımızla”

İHA
Editör

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