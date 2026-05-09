Doğuştan elleri ve ayakları olmayan yüzücü azmiyle 95 madalya kazandı

Elleri ve ayakları olmadan doğan milli yüzücü Hamit Demir, azmi ve hırsıyla engelleri aştı. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda toplam 95 madalya kazanan Demir, 14 Eylül’de Türkiye’de düzenlenecek olan Para Yüzme Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor. Demir’in sonraki planı ise 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları’nda derece elde etmek. Ayrıca 34 yaşındaki milli yüzücü Demir, insanlara başarı hikayesini ve azmini aşılamak için milletvekili olmayı hedefliyor.

"Yaradan bu engelleri aşıp çok güzel bir hikaye yazmamı istedi"

Ailesinin ilk çocuğu olarak dünyaya geldiğini ve kardeşlerinde böyle bir engel bulunmadığını ifade eden Hamit Demir, "Bu engelleri aşmam gerekiyordu. Yaradan bu şekilde vücut bulmamı, ruhumun bu bedene girmesini istedi ve bunları aşıp, bu engelleri aşıp görünüşteki büyük dezavantajı yenip, çok güzel bir hikaye yazmamı istedi. Ben buna inanıyorum. Ve yazdım da. Birçok başarı elde ettim. Protezlerimi rahat kullanabilmek için yüzme branşına başladım" diye konuştu.

"Protezlerimi rahat kullanabilmek için başladığım yüzmede Dünya ve Avrupa’da şampiyonluklar aldım"

Sporu çok sevdiğini ve sporun her alanında var olduğunu söyleyen Demir, "Sanatın da yine aynı şekilde her alanında varım. Protezlerimi rahat kullanabilmek için başladığım yüzme branşında dünya ve Avrupa’da şampiyonluklar elde ettim. Bu benim için ve ülkem için çok büyük bir gurur. Başta da bahsettiğim gibi bunları 2 elim ve 2 ayağım olmadan yaptım. Bir tarih yazdım. Bir başarı hikayesi yazdım. Bu anlamda da çok gururluyum" ifadelerini kullandı.

"Engelli olmayan arkadaşlarımla mücadele ettim"

Eğitim hayatının herkes gibi ‘normal’ diye ifade edilebilecek şekilde geçtiğini aktaran Hamit Demir, "Engelli olmayan arkadaşlarımla mücadele ettim. Aynı amaç için mücadele ettik. Aynı amaç için o çatı altındaydık. Başarmak için. Başardım da. Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldum. Yine aynı üniversitenin Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Tezimi alanımızla alakalı yazdım. Bu alanda benim de öğrendiğim çok güzel bilgiler oldu. Engellilerin anayasal ve yasal hakları üzerine yazdım. Şu anda da bir devlet kurumunda şef olarak görev yapıyorum" açıklamasında bulundu.

"Tiyatroyu çok seviyorum"

Amatör olarak tiyatroyla ilgilendiğini dile getiren Demir, "Tiyatroyu çok seviyorum. Güzel ülkemizin çeşitli yerlerinde, birçok ilinde bu sanatı icra ediyoruz. Orada da çok güzel tecrübeler elde ediyoruz. Çok güzel kazanımlar elde ediyoruz. Çünkü spordan farklı bir alan. Bu durum da çok çok değerli" dedi.

"Yüzmeyi öğrenmem 6 ay sürdü ilk şampiyonluğumu Brezilya’da elde ettim"

Uluslararası ve ulusal alanlarda 95 madalya kazandığını söyleyen Hamit Demir, "Aynı zamanda karate Türkiye şampiyonuyum. Oturarak voleybol branşını ülkemizde gerçekleştiren, Ankara’da branşlaşması anlamında bir girişimde bulundum. Sağ olsun büyüklerimiz de desteklediler. Şu anda Ankara’da paralimpik voleybolu kazandırdım. Bu anlamda da çok gururluyum. Burada da takım halinde çeşitli derecelerimiz var. 95 madalya sayısal olarak fakat bendeki değeri çok önemli. Çünkü benim yüzmeyi öğrenmem 6 ay sürdü. 6 ay çok zorlandım. 6 ayın sonunda iradeyle, başarma azmiyle, kararlılıkla ilk şampiyonluğumu Brezilya’da elde ettim. Bu çok değerliydi benim için. Çünkü yüzmeyi 6 ayda öğrenip o zorlu süreci yaşayıp bir başarı elde etmek çok anlamlı ve değerliydi. Ama başaracağımı biliyordum" şeklinde konuştu.

"Önemli olan başarma azmi, isteği içinde olmaktı"

Brezilya’da kazandığı altın madalyanın kendisi için çok değerli olduğunu ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"6 aylık yüzme öğrenme sürecinin sonunda aldığım bu başarı madalyası çok anlamlıydı. Anne babam beni hep destekledi. Başarılarımla başarısızlıklarımla her zaman yanımda oldular. Başarabileceğimi biliyorlardı ama tek amacımız başarmak değildi. İrade ortaya koyabilmekti. Başarma azmi, isteği içinde olmaktı. En önemli şey buydu en başında. Bu anlamda iyi bir alandaydım. Yüzme alanında, spor alanındaydım. Ailem benimle gurur duyuyorlardı, çok mutlulardı. Başarı da bu iradenin zirvesinde gelmiş olan bir temsildi aslında."

"Olimpiyatlarda yer alamadım ama bu yer alamayacağım anlamına gelmiyor"

2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’yi temsil etmek için elinden gelenin en iyisini yapacağını belirten Hamit Demir, "En yakın zamanda eylül ayı içerisinde ülkemizde Kocaeli’nde gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası var. İlk etapta buna hazırlanıyorum. Görünür hedef olarak. İnşallah bir sonraki aşamada kendimi Los Angeles’ta milli formamızın altında görmek en büyük temennim. Daha önce olimpiyat tecrübem olmadı. Avrupa ve Dünya’da birçok başarılar elde ettim fakat olimpiyatlarda yer alamadım ama bu yer alamayacağım anlamına gelmiyor" ifadelerine yer verdi.

Milletvekili olmak istediğini belirten Demir, "Birçok hayata dokunuyorum. Dokunmaya devam edeceğim. Ama bunu daha üst seviyeler taşıyıp daha etkin bir şekilde daha etkili bir şekilde yapmak için bu gerekli. Milletvekili kimliğiyle daha etkin bir şekilde yürütmek en büyük temennim" dedi.

Ayrıca Demir, kimsenin birbirini ötekileştirmediği ve anlayabildiği günler diledi.