Doktor anne ve evladı son yolculuğuna uğurlandı

Hatay’ın Antakya ilçesinde depreme yakalanan ve enkaz altında kalarak hayatlarını kaybeden doktor anne ve 6 aylık bebeği, Aydın’ın Nazilli ilçesinde sevenlerinin gözyaşı içinde son yolculuklarına uğurlandı.

Hatay’ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi Şehit Bilgin Sokak’ta bulunan Atilla Eren Apartmanı’nda yaşayan Doktor Mehmet Emin Davut, eşi Doktor Büşra Şahin Davut ve 6 aylık olduğu öğrenilen oğlu Yağız Emir Davut, geçtiğimiz Pazartesi sabahı depreme yakalandı. 2 gün sonra göçük altından ağır yaralı olarak çıkartılan baba Mehmet Emin Davut, Adana Şehir Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Ancak hayatını kaybeden anne ve oğul ise iki gün sonra bölgeye gelen yakınlarının teşhisi ile cenaze aracına alınarak Nazilli’ye getirildi.

Türkiye’yi sarsan büyük depreme, doktor olarak görev yaptığı Hatay’da yakalanan ve göçük altından kalarak hayatını kaybeden Doktor Büşra Şahin Davut ve 6 aylık oğlu Yağız Emir Davut, gözyaşları içinde ebediyete uğurlandı. Nazilli Merkez Beşeylül Camii’nde cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından cenazeler için helallik alındı. Namazın ardından dualarla omuzlara alınan Büşra Şahin Davut ve oğlu Yağız Emir Davut, Bozdoğan ilçesi Mahalle Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cenazeye; Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Ali Naci Aldemir, aile yakınları ve yüzlerce vatandaş katıldı.