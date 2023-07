Doktor başkandan sağlıklı yaşam için her haneye bir bisiklet

Yalova’nın Altınova ilçesinde Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “3 Bin Eve 1 Bisiklet” kampanyasını başlattı. Bisikletin hem ekolojik hem ekonomik hem de sağlık açısından önemine değinen Başkan Oral, ilçedeki her eve bir bisiklet hediye edeceklerini söyledi.

Altınova Belediyesi tarafından “3 Bin Eve 1 Bisiklet” kampanyası çerçevesinde ilçedeki her haneye 1 bisiklet dağıtımına başlanıyor. İlçede bisiklet kullanımının artmasını hedeflediklerini anlatan Başkan Oral, Altınova’da bisikletle dolaşarak vatandaşlara da örnek oluyor. Başkan Oral, Altınova’nın doğası, tarihi, verimli toprakları ve kültürel değerleri yalnızca Yalova’nın değil Türkiye’nin en güzel ilçeleri arasında yer aldığını söyledi. Altınova’dan tüm Türkiye’ye örnek olacak anlamlı bir çalışmanın başlangıcını yaptıklarını belirten Oral, “Söz verdiğimiz gibi, kısa süre içerisinde yaklaşık 3 bin hanemize bisiklet hediye ediyoruz. Altınova’da artık her evde bir bisiklet, her evde hareket her yerde bereket olacak” dedi.

Bisikletle daha güzel, daha sağlıklı bir Altınova

Başkan Dr. Metin Oral, Altınova’da bisiklet ulaşımının yaygınlaşmasıyla ilçeye değer katacağını belirterek, “Bisiklet, önemli bir kültür. Çünkü, bisiklet doğa dostu hem ekolojik hem ekonomik ve hem de sağlıklı ve eğlenceli. Bisikletle daha güzel, daha sağlıklı bir Altınova olacak. Bisikletle Altınova kazanacak” ifadesini kullandı.

“Altınova gerçek bir bisiklet şehri olacak”

Vatandaşların bisikletle ilçedeki doğal güzelliklerin tadını daha fazla çıkaracağını kaydeden Başkan Oral, “Şehir içinden başlayan ve sahile uzanacak olan bisiklet yollarımızla Altınova gerçek bir bisiklet şehri olacak. Bahane yok bisiklet çok. Bisiklet bizden, harekete geçmek sizden. Haydi birlikte pedallıyoruz” diyerek Altınovalılara çağrıda bulundu.