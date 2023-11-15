Doktor Mehmet Öz'den Türk sağlık firmasına övgü

Sağlık alanında birçok başarının altına imza atan Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, INVAMED’i bilimsel başarılarından dolayı tebrik etti.

Dünya çapında saygı duyulan Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, New York’taki 50. Veith Sempozyumu’nda INVAMED’in damar cerrahisi alanındaki yenilikçi ve bilimsel başarılarından övgüyle bahsetti. Dr. Öz, firmanın geliştirdiği öncü tıbbi cihazlar ve tedavi yöntemlerinin kalp ve damar sağlığında ortaya koyduğu devrimsel etkiyi vurguladı.

INVAMED’in damar robotları, suni damarlar, çok katmanlı üç boyutlu kan akış modülatörleri ve stentler gibi yenilikçi ürünleri sempozyumda geniş ilgi gördü. Dr. Öz, bu ürünlerin global sağlık sektöründe önemli bir dönüşüm ortaya koyduğunu ve insan hayatını kurtaran yenilikler olduğunu ifade etti. Öz, INVAMED’in başarılarının teknolojik ilerlemelerin ötesinde insan sağlığına olan katkılarıyla tarihe geçtiğini belirtti.

Damar cerrahisinin duayen isimlerinden Prof. Dr. Frank J. Veith ise, firmanın başarılarını büyük bir takdirle karşıladığını ve şirketin attığı adımların dünya çapında dikkat çekici olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Veith, firmanın geliştirdiği ürünlerin tıbbi alanda büyük bir yankı uyandırdığını ve bu yeniliklerin tüm dünyanın sağlık

sektörüne önemli katkılar sağladığını dile getirdi.

Öte yandan sempozyumda Prof. Dr. Halit Yerebakan, endovasküler alanda edindiği tecrübeleri paylaştı. Prof. Dr. Tankut Akay akım yönlendirici çok katmanlı stentler konusunda yaptığı çalışmaları ve bilimsel bulguları aktarırken, Prof. Dr. Mustafa Şırlak ve Prof. Dr. Suat Doğancı ise Türk bilim adamları tarafından geliştirilen yenilikçi ’Turkish Glue’ varis tedavi yöntemi hakkındaki bilgilerini paylaştı.