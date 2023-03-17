Doktor ve mühendislerden depremzedeler için konser

Tekirdağ'da Fasl-ı Şifa müzik grubunda bulunan doktor ve mühendisler, depremzedeler için moral konseri vererek, bir nebze de olsa onların yaralarını sarmaya çalıştı.

Doktor ve mühendislerden depremzedeler için konser
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ’da "Fasl-ı Şifa" müzik grubunda bulunan doktor ve mühendisler, depremzedeler için moral konseri vererek, bir nebze de olsa onların yaralarını sarmaya çalıştı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 2 büyük depremden etkilendikten sonra bir kısmı Tekirdağ’a gelen depremzede vatandaşlar için Tekirdağ’da bulunan Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde doktor ve mühendislerden oluşan müzik grubu konser verdi. "Fasl-ı Şifa" müzik grubunda bulunan doktor ve mühendisler, depremzedeler için birbirinden güzel şarkılarını seslendirerek, bir nebze de olsa depremden zarar gören vatandaşlara moral olmaya çalıştı.