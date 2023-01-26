Doktora bıçakla saldıran temizlik görevlisine 11 yıl hapis cezası

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde pratisyen hekim Halit Altınok’a bıçakla saldıran temizlik görevlisine mahkeme tarafından 11 yıl hapis cezası verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilen ceza sonrası sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımı yaptı.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde pratisyen hekim olarak görev yapan Halit Altınok’a bıçakla saldırdığı iddiasıyla yargılanan hastanenin temizlik görevlisi Ramazan Çalışkan’ın davası karara bağlandı. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ramazan Çalışkan ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Halit Altınoluk ile avukatı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü avukatıyla birlikte katıldı.

“Sanıkla konuşurken mağduru öldüreceğini açık olarak söyledi”

Duruşmada tanıklık yapan ve pratisyen hekim olarak görev yaptığını belirten Ali Bolat, “Olayın gerçekleştiği tarihte hastanede değildim, ancak hatırladığım kadarıyla 2 hafta kadar önce sanıkla hastanede karşılaştığımda vardiyasının olmadığını bildiğim için neden hastanede olduğunu sordum. Bana, ‘otur, konuşalım’ dedi. Bankta oturduk, mağduru kast ederek kadınları bir şekilde görev mahalline getirdiğini, bir şekilde kandırdığını ve kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. Sonra ‘böyle kişiler yaşamamalı’ dedi. Bahsettiği olayın gerçek olması halinde bile cezasını sanığın veremeyeceğini söyledim, ancak ‘bu benim üzerime borçtur, cezasını ben vereceğim’ dedi. Sanıkla konuşurken mağduru öldüreceğini açık olarak söyledi. Cezası verilmeli derken kast ettiği öldürmekti. Bunun üzerine durumu mağdura bildirerek önlem almasını söyledim’’ ifadelerini kullandı.

Husumet beslediği kaydedildi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müşteki Halit Altınoluk’un İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde pratisyen hekim olarak görev yaptığını, sanık Ramazan Çalışkan’ın da aynı hastanede temizlik görevlisi olarak çalıştığını, sanığın olay tarihinden 2-3 ay öncesinden başlayarak müştekinin kadın hastaları kandırarak cinsel eylemlerde bulunduğunu iddia edip müştekiye karşı husumet beslediğini aktardı.

Sanığın müştekiye karşı ‘seni öldüreceğim’ dediği aktarıldı

Açıklanan mütalaada, sanığın olay tarihinde hastanenin acil girişi karşısında bulunan banklarda müştekinin doktor arkadaşlarıyla kahvaltı yaptıkları sırada sanığın elinde bıçakla yanlarına geldiği, müştekiye karşı ‘seni öldüreceğim’ diyerek elinde bulunan bıçağı müştekinin karın bölgesine doğru salladığı, müştekinin iki kolunu birleştirerek kendini korumaya çalıştığı sırada kollarından yaralandığı, sonrasında müştekinin kaçmaya başladığı, sanığın müştekiyi kovaladığı kaydedildi.

Çelme takılınca bıçağı düştü, etkisiz hale getirildi

Müştekinin hastane çıkışındaki ambulans etrafında saklanmaya çalıştığının belirtildiği mütalaada, sanığın müştekinin tekrar arkasından gelerek sırtına doğru bıçak salladığı ve müştekiyi sırtından da yaraladığı, daha sonra müştekinin tekrar kaçmaya başladığı, bu sırada orada bulunan müştekinin doktor arkadaşı Bekir Şahin’in sanığa çelme takarak düşürdüğü, sanığın elindeki bıçağın ulaşamayacağı bir yere fırlaması üzerine etrafta bulunan şahıslar tarafından sanığın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Açıklanan mütalaaya ilişkin savunma yapan sanık Çalışkan, olayın ağır tahrik altında ani gelişen bir olay olduğunu söyleyerek beraatını ve tahliyesini istedi.

11 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Alınan savunmaların ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ramazan Çalışkan’ı “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan teşekkür paylaşımı

Sanık Ramazan Çalışkan’a verilen hapis cezası üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Koca paylaşımında, "İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir hekime 4 Haziran 2022’de bir hastane personeli tarafından yapılan bıçaklı saldırıya ilişkin dava, Ağır Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı. Saldırgan, adam öldürmeye teşebbüsten 11 yıl hapis cezası aldı. Yargıya teşekkür ediyoruz’’ ifadelerine yer verdi.