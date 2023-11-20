Doktorlar Gazze'deki hastane saldırılarını kınadı

İsrail’in havadan ve karadan yaptığı saldırılarla bölgedeki sağlık altyapılarına bombalamayı artırdığına dikkat çeken doktorlar, binlerce hasta, sağlık personeli ve yerinden edilmiş insanın hayatının büyük risk altında olduğunu, sivillerin, hastaların, sağlık personelinin korunmasına yönelik adımların acil olarak atılması için çağrıda bulundu.

Doktorlar Gazze’de vatandaşların yaşadığı problemlere dikkat çekti, saldırıların bir an önce durması çağrısında bulundu. Bu çerçevede Dünya Doktorları, yaptıkları açıklamada Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve Filistin Kızılay’ının (PRC) İsrail’in havadan ve karadan yaptığı saldırılarla bölgedeki sağlık altyapılarına bombalamayı artırdığını aktardı. Doktorlar, çok sayıda sağlık personelinin yaşamını yitirdiğini, binlerce hasta, sağlık personeli ve yerinden edilmiş insanın hayatının büyük risk altında olduğunu belirtti. Açıklamada, “Birçok hastane doğrudan hava saldırılarının hedefi haline geldi. Bu saldırılarda çok sayıda sağlık personeli yaşamını yitirdi, Kudüs Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesi ile Şifa Hastanesi’nin doğumhanesi, oksijen istasyonu ve cerrahi kliniğinin bir kısmı ciddi şekilde hasar gördü. Hastaneler karadan kuşatıldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kaynaklarına göre, hastanede bulunan hastalar ve personel saldırılardan kaçmaya çalışırken vuruldu. Şifa Hastanesi aynı zamanda Gazze’deki en büyük tıbbi tesis ve on binlerce kişi için bir sığınak. Raporlara göre hastanelerde keskin nişancılar tarafından hedef alınan hastalar ve sağlık personeli var. Cenazeler, hastaneye yapılan sonu gelmeyen korkunç saldırılarından dolayı gömülemediği için Şifa Hastanesi’nin avlusunda çürüyor. Gazze’deki en büyük sağlık tesisinin göbeğinde, bulaşıcı hastalıkların yayılma riski önemli derecede arttı. 11 Kasım’dan bu yana Şifa Hastanesi’nde prematüre bebeklerin de içinde bulunduğu 32 hasta yaşam destek ünitelerinin elektrik kesintisi nedeniyle çalışamaması sonucu hayatını kaybetti. Hastanelerin çökmesi, sağlık hizmetlerine yönelik büyük ihtiyaçlar, temiz suya olan ihtiyaç, sıcaklık düşüşleri ve şiddetli yağışlar; sivil nüfusun hayatını daha da tehlikeye atıyor” denildi.