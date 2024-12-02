Doktorlar iş bırakma eylemi yaptı, hastalar mağdur oldu

Edirne’de aile hekimleri iş bıraktı. Mağdur olan hastalar en yakın hastanelere gitmeye çalıştı.

Aile sağlık merkezlerinde özlük haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi amacıyla başlatılan beş günlük iş bırakma eylemi kapsamında, Edirne’de aile hekimi doktorlar iş bıraktı. Sabah erken saatlerde geldikleri aile sağlık merkezlerinin kapısında “Emeğimiz geleceğimizdir. Emeğimiz yok sayıldığı için biz de yokuz. 2-6 Aralık’ta iş bırakıyoruz” yazısını gören vatandaşlar en yakın hastanelere gitmeye çalıştı.

"Bana da yazık değil mi?"

Hastalandığı için aile sağlık merkezine gelen Neriman Özbağ, "Geldim, doktorlar çalışmayacakmış cuma gününe kadar, şimdi ben buradan hastaneye kadar gitmek zorundayım. Git gel 60 lira vereceğim, param da yok tekrar eve gidip komşudan para alıp acile gideceğim. Bana da yazık değil mi? Burada doktor olmaz ise milletin hali ne olur düşünün" dedi.

Murat Kaynar ise, "Geldik doktorlar yokmuş, çok mağdur olduk. Bu soğuk havada dolmuş ile tekrar hastaneye gideceğim" şeklinde konuştu.

Hekimler, yönetmeliğe olan itirazlarını bir kez daha göstermek için 2-6 Aralık tarihleri arasında yeniden iş bırakma eylemi yapıyor. Aile Hekimleri Sözleşme ve Yönetmeliği, hekimlerin ve meslek örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen 1 Kasım’da yürürlüğe girdi.