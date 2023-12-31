Doktorlar korosu sağlık için söylüyor, yeni yılın ritmini yakalıyor

Medicana Bursa Hastanesi çalışan hekim, hemşire ve personelinden oluşan “Medicana Türk Sanat Müziği Korosu” tarafından verilen “Medicana Bursa Hastanesi sağlık için söylüyor, Yeni Yılın ritmini Yakalıyor” mottolu konseri büyük ilgi gördü. Sağlık çalışanlarından oluşan Medicana Bursa Hastanesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun “Medicana Bursa Sağlık İçin Söylüyor ‘’ konseri” BAOB Oditoryumu’nda gerçekleşti. Konsere sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Spor ve sanatla ilgili birçok projenin öncüsü olan Medicana Bursa Hastanesi, Medicana Türk Sanat Müziği Korosu ile yılın güzelliklerini anmak ve yeni yılın ritmini yakalamak için Türk Sanat Müziği Korosu Konserini Bursalıların beğenisine sundu. Hastane çalışanları sergiledikleri performans ile sanat alanında da başarılı olduklarını gösterdi. Medicana Sağlık Grubu İcra Kurulu Üyesi Dr. Engin Bozkurt’un, Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Remzi Karşı, Başhekim Dr. Neşe Tunalı, Medicana Sağlık Grubu Hukuk Müşaviri Av. Murat Davarcı, Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdür Yardımcıları Mehtap Koçak ve Ayhan Yörük, Başhekim Yardımcısı Dr. Burak Canver, Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Işık ve yakın zamanda kaybettiğimiz Türk Sanat Müziğinin Duayen Sanatçısı Erdinç Çelikkol’un eşi Neriman Çelikkol, Tofaş Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, Tofaş Spor Kulübü Pazarlama ve İletişim Menejeri Can Efe Şekerci katılımlarıyla gerçekleşen konser etkinliği, izleyicilerden tam not aldı.

Şef Salih Berkmen yönetiminde Medicana Bursa Hastanesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun seslendirdiği “Medicana Bursa Hastanesi sağlık için söylüyor, Yeni yılın ritmini Yakalıyor” koro ve solo eserlerden oluşan repertuarıyla 4.cü konserini 28 Aralık Perşembe günü saat 20.00 de BAOB Oditoryumu’nda gerçekleştirdi. Hastane çalışanlarına ve Bursalı Sanatseverlere açık olan " Türk Sanat Müziği konserinde yakın zamanda kaybettiğimiz Türk Sanat Müziğinin Duayen Sanatçısı Erdinç Çelikkol’un eşi Neriman Çelikkol onur konuğuydu.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Remzi Karşı, "Hem beden sağlığına, hem ruh sağlığına" mottosuyla yola çıkılarak Türk Sanat Müziği Medicana Korosu‘nu oluşturduklarını belirtti. Karşı, “Medicana Sağlık Grubu Bursa Hastanesi’nin korosunda beraberiz. Bu yıl Bursa’da 4.’sünü gerçekleştiriyoruz. Yeni yılın ritmini yakalıyoruz mottosu ile sahneye çıkıyoruz. İyilikler diliyoruz. Müziğin iyileştirici etkisinden çalışanlarımız, toplum, bizler herkes yararlansın istiyoruz. Gördüğünüz gibi büyük bir kalabalık var. Eşler, çocuklar, hastanenin diğer çalışanları burada. Bu tarz etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz. İnsanlarımız müzikle, sanatla, sporla mutlu olsun istiyoruz. Her üçünde de yerimizi alıyoruz ve bunu sağlıkla bütünleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.