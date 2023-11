Doktorlar ve tıp öğrencileri Gazze'deki hastane katliamına isyan etti

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve hastanelerin bombalanarak masum insanların şehit edilmesi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) ve Sağlıkta İyilik Hareket Topluluğu öncülüğünde Uludağ Üniversitesi önündeki basın açıklamasıyla telin edildi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri İsrail’in, Gazze’de bulunan Şifa Hastanesi’ne yaptığı saldırıya karşı basın açıklaması gerçekleştirdi. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde toplanan öğrenciler saldırıyı kınarken, Filistin’e destek çağrısı yaptı. Gerçekleştirilen basın açıklamasına Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dt. Lütfi Çiftçi, Uludağ Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam, sağlık personelleri ve öğrenciler katıldı.

Uludağ Üniversitesi öğrencisi İsmail Can yaptığı konuşmada, “Bugün, burada, bütün dünya liderleri tarafından kaderine terk edilmiş bir şehrin acısını paylaşmak için toplandık. Bombalanan ameliyathanelerini terk etmeyen, kendi çocuklarının ölü bedenleriyle vedalaştıktan sonra belki bir can daha yaşatabilirim derdiyle hastalarına koşan, malzemeleri kalmadığı halde en ilkel şartlarda olsa bile sağlık hizmetlerini sürdüren Gazze’li meslektaşlarımızı selamlamak için toplandık. İşgalci İsrail devletinin 1948’den beri sürdürdüğü katliam ve soykırım 7 Ekim’den bu yana insanlığın görmediği bir seviyeye ulaşmıştır. Bu saldırılarda şehit düşen binlerce kardeşimize, meslektaşımıza Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hepimiz bir sınavdan geçiyoruz. Gazze, bugün, her birimiz için bir insanlık sınavıdır. Nice savaşlar görmüş geçirmiş olan şu yeryüzü, bunca insanın gözü önünde, böyle bir vahşeti, katliamı, soykırımı kaç defa seyretmiştir acaba. Evet, bugün, bütün dünyanın gözü önünde, binlerce çocuk, binlerce kadın, binlerce masum katlediliyor. Gazze’de, insanlık, Gazze’de merhamet, Gazze’de vicdan, Gazze’de hayat neşesi, Gazze’de çocuk tebessümleri haftalardır katil İsrail tarafından tekrar tekrar öldürülüyor. Okullar bombalandı, mülteci kampları bombalandı, ibadethaneler bombalandı. Çocukların su doldurmak için bidonlarıyla sıra bekledikleri su tankerleri bombalandı. Her birinde bir umuttu ambulanslar, doktorlar ve hastaneler. Ama artık o umudu da katlediyor İsrail. Artık hastaneler bombalanıyor. Anne babasını kaybetmiş yaralı çocukların kucaklarda getirildiği, enkazdan çıkartılmış kolu-bacağı kopmuş ihtiyarların, korkudan titreyen yüzü gözü toza bulanmış bebeklerin sedyelerinde tedavi için beklediği hastaneleri bombalıyor gözü dönmüş İsrail. Gazze yalnız bırakıldı. Bütün dünyada, ülke liderleri, halklarının isyanına, Gazze’ye verdikleri desteğe rağmen batının şımarık çocuğu gibi davranmaya devam eden İsrail’e karşı sessiz kalmayı tercih ediyor. Biz hekimler olarak, bu siyaseti ayaklarımızın altına alıyoruz ve bütün vicdanlı dünya doktorları gibi Gazze halkının yanında olduğumuzu haykırıyoruz” dedi.