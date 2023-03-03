Doktorun aracını kurşunlayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi sebebiyle husumet bulunan doktorun aracını kurşunlayan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Doktorun aracını kurşunlayan şüpheli adliyeye sevk edildi
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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi sebebiyle husumet bulunan doktorun aracını kurşunlayan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yeniköy Mahallesi Betül Sokak’ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, F.Y. isimli şüpheli, aralarında alacak verecek meselesi sebebiyle husumet bulunan doktor A.C.’nin evine gitmiş, ikili arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine evden çıkan F.Y., A.C.’nin park halindeki 41 H 1327 plakalı SUV tipi Honda marka aracına birkaç el ateş ederek olay yerinden uzaklaşmıştı. Polis ekipleri tarafından yakalanan F.Y., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.