Dökülen yapraklar, sanata dönüştü

Sonbaharda Sanat Atölyesi ile doğa sevgisini küçük yaşlardan itibaren yeşerten Osmangazi Belediyesi, anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Osmangazi Belediyesi’nin Gündoğdu İlkokulu’nda gerçekleştirdiği aktivitede, ‘herbaryum’ temasıyla sonbaharın renkleri sanat ile buluştu. Okulun bahçesinden topladıkları birbirinden farklı ağaç yapraklarıyla bir çerçeve içerisinde kompozisyon oluşturan çocuklar, hayallerindeki sergiledikleri süslemeler ile birlikte renkli eserler oluşturdu. Aynı zamanda eğitmenler tarafından sonbaharda yaşanan değişimlere ve herbaryum sanatına ilişkin bilgilendirilen öğrenciler, gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalar ile beğeni topladı.

Osmangazi Belediyesi olarak çocukların doğa ile bütünleşmelerini amaçladıklarını dile getiren Atölye Eğitmeni Simge Işıktaş Demir, herbaryumun kurutulmuş bitkilerin saklanarak korunmasını sağlayan bir yöntem olduğunu ifade ederek, "Atölyemizde çocuklara herbaryumu anlatıyoruz. Çocuklarla beraber sonbaharı hatırlatan materyaller ile bir sanat kompozisyonu oluşturuyoruz. Çocuklar herbaryum terimini ilk duyduklarında çok şaşırdılar. Örneklerini gösterdiğimizde ilgilerini çekti. Aynı zamanda yapraklarla sanatsal bir kompozisyon oluşturmanın, sonbaharın renklerinin ve döngüsünün anlamını anladılar. Kasım ayı boyunca 4 okulda etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Her okulumuzda farklı materyaller kullanarak, sonbaharın tüm renklerini sınıfa taşıyoruz" dedi.

Sonbaharda Sanat Atölyesi’ne katılarak hayal güçlerini sanata yansıtan Gündoğdu İlkokulu öğrencileri ise etkinlikten çok keyif aldıklarını ve önemli bilgiler edindiklerini belirterek, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.