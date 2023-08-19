Dokuma sanatçısı Neziroğlu Şile'de 'Yıldızlara Nakşetmek' adlı performansını sergiledi

Türkiye’yi dünyada temsil eden ve dokuma sanatını uluslararası boyutta tanıtan ünlü dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu, 34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali’nde “Yıldızlara Nakşetmek” adlı performansını ilk kez sergiledi. Gösterinin ardından Şile bezi kursuna katılan katılımcılara sertifikaları AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ve Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı tarafından verildi.

Şile Belediyesi, Şile’nin kültürünü ve sanatını yaşatmak için bu yıl 34’üncüsü düzenlendiği Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali birbirinden farklı kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Newyork Fashion Week’te “Yen” koleksiyonu ile Türkiye’yi dünyada temsil eden ve dokuma sanatını uluslararası boyutta tanıtan ünlü dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu, 34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali’nde “Yıldızlara Nakşetmek” adlı performansını ilk kez sergiledi. Şile bezine yaptığı dokunuş ile oluşturulan Şile bezi Koleksiyonu “ZEN” ardından, yeni koleksiyonun ilk ilmekleri Şile’de vatandaşların katıldığı canlı performans eşliğinde atıldı. Festival çerçevesinde gerçekleşen "Yıldızlara Nakşetmek" etkinliği, dokuma ustası ve tasarımcı Fırat Neziroğlu’nun performansıyla katılımcılara seyir zevki yaşattı.

Gösterinin ardından kursiyerlere sertifikalar verildi

Fırat Neziroğlu’nun nakış gösterisinin ardından Şile bezi kursiyerlerine ve hocalarına sertifikaları verildi. Konser sahnesine gelen katılımcılara sertifikaları AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ve Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı tarafından verildi.