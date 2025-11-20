Dokurcun Spor Kompleksi açılıyor

Akyazı Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri ile inşa ettiği Dokurcun Spor Kompleksi yarın açılıyor.

Akyazı’da projeler hayata geçmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri ile inşa edilen Dokurcun Spor Kompleksi yarın saat 14:00’da açılıyor. Belediye Başkanı Bilal Soykan, içerisinde spor salonu, idari bina, çocuk parkı, halı saha ve sosyal alanların olduğu tesisin açılışına tüm vatandaşları davet etti. Akyazı’ya önemli bir eseri daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Bilal Soykan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile dört mahallemizde spor tesisi inşa ettik. Bu tesislerimizden ilki olan Dokurcun Spor Kompleksi’mizin açılışını inşallah yarın gerçekleştireceğiz. Akyazı’mızın dört bir yanında hizmet serüvenimizi sürdürüyoruz. İlçemize ve hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi.