Dolandırıcılar suçüstü kıskıvrak yakalandı

Bilecik'te İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından kapsamlı takip sonucunda nitelikli dolandırıcılık olayına karışan şüpheliler suçüstü yakalandı.

Dolandırıcılar suçüstü kıskıvrak yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bilecik’te İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından kapsamlı takip sonucunda nitelikli dolandırıcılık olayına karışan şüpheliler suçüstü yakalandı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü ve Bursa’da nitelikli dolandırıcılık olayına karışan şüpheliler üzerine bir operasyon düzenlendi. Yapılan operasyondan A.K. ve V.G. isimli şahıslar Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde başka bir dolandırıcılık girişimi sırasında suçüstü yakalandı. İki şahıs tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Ekipler, benzer dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya davet ederken, güvenlik güçlerinin kamu düzenini koruma yönündeki kararlı çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.