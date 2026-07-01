Dolandırıcılara bin 758 adet Cumhuriyet altınını kaptırdı: 'Beni hipnoz etti, paralarımı aldı'

İstanbul Beşiktaş’ta 83 yaşındaki yaşlı adam, kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına kiralık kasada bulunan bin 758 Cumhuriyet altınını kaptırdı. 5 şüpheli kısa sürede yakalanırken, altın dolu çantayı şüpheliye veren Dinçer K., "Beni bir nevi kendine mahkum etti ve onu dinlemeye başladım. Ondan sonraki süreçte bana 50’ye yakın telefon açtı ve beni hipnoz etti, paralarımı aldı" dedi.

Beşiktaş’ta 16 Nisan’da meydana gelen olayda 83 yaşındaki Dinçer K. dolandırıldığı şikayetiyle emniyete başvurdu. Para ve sermaye piyasaları uzmanı olduğunu söyleyen ve bankalarda üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra emekli olan Dinçer K., telefon dolandırıcılarına inanarak bin 758 Cumhuriyet altınını teslim etti. Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Şüphelilerin kullandıkları cep telefon numaraları ve paranın teslim edildiği bölgedeki güvenlik kameraları incelendi. Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Polis baskınında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularına Asayiş Şube Müdürlüğünde başlandı. Öte yandan Dolandırıcılık Büro Amirliğinde tutulan Mehmet U. (27), Hasan T. (32), İsmail A. (56) Fethi K. (35) ve Selahhatin A. (39) için savcılıktan ek gözetim izni alındığı, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.

"Bana 50’ye yakın telefon açtı ve beni hipnoz etti, paralarımı aldı"

Avukatıyla birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gelen Dinçer K., burada nasıl dolandırıldığını anlattı. Dinçer K.," Her yıl 10-15 tane dolandırıcılık teklifi alıyordum. Hepsini usulüne uygun olarak reddettim. Bu son aramada ise ’Kara para aklamak için sizin hesaplarınızı kullananlar var. Yardımlarınızı rica ediyoruz’ dediler. Benim de kafam döndü, vatanımı çok severim ona bir kötülük olsun istemem. Beni, bir nevi kendine mahkum etti ve onu dinlemeye başladım. Ondan sonraki süreçte bana 50’ye yakın telefon açtı ve beni hipnoz etti, paralarımı aldı. Sonrasında ben paraları aldım hazırladım. Beni arayarak bana paraların hazır olup olmadığını sordu. Ben de hazır olduğunu söyledim. Sonra bana dediler ki "Paraları al, Etiler metrosunun arkasındaki banka ulaştır, oraya bir adamımı göndereceğim ona paraları teslim et" Ben de hipnotize olmuştum zaten. Peki dedim. Çantayı aldım gittim banka oturdum. Kapüşonlu maskeli genç bir çocuk geldi. Yanımda bir telefon açtı ve ’Abi geldim ben paraları alayım mı ?’ dedi. Göğsünün üzerinde boş bir torba vardı. Onu açtı. Bende elimdeki çantayı oraya koydum. Sonra çekti gitti. Polisler çok fedakar bir çalışma yaptılar. Bu hadise aşağı yukarı iki buçuk üç ay önce oldu. Çok başarılı bir şekilde bunların peşine düştüler. Onları yakaladılar. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.