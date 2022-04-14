Dolandırıcıların 'HGS' tuzağı

Dolandırıcılar sahte HGS borcu mesajı göndererek kullanıcıları ağlarına düşürmeye çalışıyor. Tuzağa düşmeyen kullanıcılar sosyal medyada paylaşımlar yaparak bu tarz dolandırıcılıkların önüne geçiyor.

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  • 14.04.2022 11:11
  • Güncelleme: 14.04.2022 11:18
Dolandırıcıların 'HGS' tuzağı
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Dolandırıcılar sahte HGS borcu mesajı göndererek kullanıcıları ağlarına düşürmeye çalışıyor. Tuzağa düşmeyen kullanıcılar sosyal medyada paylaşımlar yaparak bu tarz dolandırıcılıkların önüne geçiyor.

Dolandırıcılar her geçen gün yeni yöntemler geliştiriyor. Uyanıkların yeni oyunu ‘HGS borcu’ içeren sahte mesajlar oldu. Kullanıcılar, cep telefonlarına gönderilen ‘HGS borcunuz var, linke tıklayarak ödeme yapabilirsiniz’ mesajlarıyla tuzağa çekiliyor.

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Kullanıcılar sosyal medyada paylaşıyor

Linke tıklayan kullanıcıların sahte HGS sayfasına yönlendiriliyor. Burada T.C. kimlik numarasını araç plakasını yazarak sahte bir borç bakiyesi gösteriliyor ve sonraki sayfada kredi kartıyla borcun ödenmesi isteniyor. Uyanıkların tuzağına düşmeyen bazı kullanıcıların söz konusu tuzağı sosyal medyada paylaşarak bilinç oluşturulmasını sağladı. Sosyal medyada bir çok kullanıcı kendilerine gönderilen sahte HGS mesajlarını paylaştı.

İHA

SHA-Y
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