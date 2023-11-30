Dolandırıcıların 'SMS' oyunu: 'Tüm paranız sıfırlanabilir, bütün bilgileriniz kaybolabilir'

Son zamanlarda vatandaşların telefonlarına dolandırıcılardan gelen mesajlardaki linklere tıklamaları sonrası yaşanan mağduriyetler sıklıkla gündeme geliyor. Bu konuda uyarılarda bulunan Avukat Eyüp Can Sevim, “Yalan bir beyanda bulunarak mesaj gönderiyorlar. Bir tıkla bütün bilgilerimiz kaybolabilir, bankadaki tüm paramız sıfırlanabilir, tüm şifrelerimize, hatta galerimizde yer alan fotoğraflarımıza dahi ulaşımlar sağlanabilir. Son zamanlarda Adalet Bakanlığı’nın resmi logosu kullanılarak soruşturma başlatıldığına dair belgeler gönderiliyor, avukat meslektaşların ismi kullanılıyor. Özellikle bir savcının, savcının bir kaleminin şahsa Whatsapp üzerinden ulaşarak şu kadar ödemeyi hesabımıza gönderirsen bugün dosya kapanacak demesi mümkün değil. O yüzden tüm vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerekiyor” dedi.

Son yıllarda internet üzerinden alışverişin artması, bankacılık uygulamalarının kullanımı gibi birçok işlemin dijital ortamlarda gerçekleştirilmesi insanların hayatını kolaylaştırırken, kimi zaman da dolandırıcılar nedeniyle büyük mağduriyetlere neden olabiliyor. Kişilerin telefonlarına gönderilen SMS’ler veya Whatsapp üzerinden kargo, icra takibi ya da çeşitli resmi kurumlardan mesaj geliyormuşçasına kişilerin dolandırılmaya çalışılmasına karşı hukukçular da uyarıyor. Avukat Eyüp Can Sevim, hiçbir resmi kuruluşun kişilere ait dosyaları ödeme karşısında kapatmayacağına dikkat çekerek, telefonlara gelen mesajlarda yer alan linklere incelenmeden tıklanmaması gerektiğini belirtti. Avukat Sevim, bir anlık dalgınlığın uzun süreli sıkıntılara yol açabileceğini ifade ederek, dolandırıcıların tuzağına düşmemek için dikkatli olunması çağrısında bulundu.

“Resmi logolar kullanılarak soruşturma başlatıldığına dair belgeler gönderiliyor"

Dolandırıcıların vatandaşları tuzağına düşürmek için birçok yol kullandığını aktaran Avukat Eyüp Can Sevim, “İcra takibi başlatacaklarını söyleyerek yalan bir beyanda bulunarak mesaj gönderiyorlar. Küçük meblağlar olarak söyleniyor, şahıslar ilgili telefon numaralarını aradıkları taktirde daha önceden kendilerinin sipariş ettikleri ama almadıkları bir kargo olduğunu, bu sebeple bir icra takibi başlatıldığı veya başlatılacağını söylenerek kişiler dolandırılıyor. Linke tıkladığı takdirde kendisinin bir sayfaya yönlendirileceğini düşünmüş olsa bile kişi tıkladığı anda telefonunda yer alan bilgilere ulaşım sağlanıyor. Bir tıkla bütün bilgilerimiz kaybolabilir, bankadaki tüm paramız sıfırlanabilir, tüm şifrelerimize, hatta galerimizde yer alan fotoğraflarımıza dahi ulaşımlar sağlanabilir. Son zamanlarda Adalet Bakanlığı’nın resmi logosu kullanılarak soruşturma başlatıldığına dair belgeler gönderiliyor. Ulaşım yolu tebligattır ya da savcılıkların özel kalemlerinin aranmasıdır. Savcılıktan ya da herhangi bir husustan aranıldığı takdirde şahıslar kendileri bizzat adliyeye giderek veya bir avukat ile hukuki bir yardım vasıtasıyla ilgili konunun ne olup olmadığını araştırmaları gerekir” diye konuştu.

“Tüm vatandaşların dikkatli olması gerekiyor”

Mesajlarda yer alan linklere tıklanması sonrası oluşabilecek bir dolandırılma durumunda vatandaşların yapması gerekenler konusunda bilgi veren Avukat Sevim, “Bir avukat vasıtasıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunabilirler. Ancak bu işlemi yapanların çoğu açık hat olarak tabir ettiğimiz hatları kullanmaktadır. Bu durumda savcılık soruşturmayı yapar, yaptıktan sonra şahısları bulduğu takdirde zararı tazmin edebilmek mümkün ancak şahısların bulunma süreçleri bazı durumlarda biraz daha uzayabiliyor. Dolandırıcılık, bilişim sistemleri kullanılarak yapıldığı takdirde 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle savcılık tarafından şahıslar hakkında soruşturma başlatılacaktır. Bunu bizzat kendim de yaşadım, bir kargonun bırakılmadığı ve bu sebeple ilgili ödemenin yapılmadığından dolayı bir icra takibi başlatılacağı söylendi. Bu durumda en önemlisi şudur; avukat meslektaşların ismi kullanılıyor. Yapmış olduğum araştırma sonucu bir avukatın ismine ulaştım, kendisini aradım, bilgilendirdim. Çok şikayet aldığını ve isminin kullanıldığını söyledi. Bununla ilgili geçenlerde görmüş olduğum bir haber de mevcuttu. Bir ağır ceza mahkemesi üyesinin ilgili suç çerçevesinde dolandırıldığını gördüm. Şahıslar aranarak, bir masaj salonuna üyelik yaptırıldığı, herhangi bir yasa dışı iddia sayfasına üye olduğu ve bu sebeple 12 bin lira ödeme yapması gerektiğini ama erken ödemeyle beraber bu meblağın 8 bine düşeceği hakkında bir mesaj gelmiş. Özellikle bir savcının, savcının bir kaleminin şahsa Whatsapp üzerinden ulaşarak şu kadar ödemeyi şu hesabımıza gönderirsen bugün dosya kapanacak demesi mümkün değil. O yüzden tüm vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerekiyor. İnsanın bir anlık bir linke tıklaması veya bir IBAN’a para göndermesiyle dolandırılması aynı saniyede gerçekleşebiliyor. Olay çok büyümüş bir durumda. Meslek, kişi herhangi bir şeye bakılmaksızın tüm şahıslara karşı yöneltilen bir dolandırıcılıkla karşı karşıyayız ”dedi.

“Devletimiz, bir mesajla para alarak kimsenin dosyasını kapatmaz"

Dolandırıcılık durumlarına karşı vatandaşların dikkatli davranması gerektiğini söyleyen Avukat Sevim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelen mesajlara inanmasınlar, insanlarımız bu konuda kanmasınlar, muhakkak ama muhakkak haklarında bir soruşturma veya bir icra takibi söz konusuyla vatandaş. UYAP adı altında Adalet Bakanlığı’nın bir hizmeti var. Bir dosya, icra, ceza, hukuk dosyası başlatılmış mı vatandaşlar görebilir. Unutulmaması gerekiyor ki devletimiz, bakanlığımız veya ilgili kurumların hiçbiri bir SMS, bir Whatsapp mesajı yoluyla kimseden para alarak kimsenin ne icra dosyasını kapatır ne bir ceza dosyasını kapatır. Bu bir dolandırıcılık yöntemidir. Geçenlerde şöyle bir dosya gelmişti; yaklaşık 350 bin lira civarında bir paranın banka hesabından çekildiği söylendi, işlemi müvekkil yapmadığını belirtti. İlgili işlemle alakalı özel bir bankaydı. Bankayla görüştük, ilgili işlemin SMS kodunun müvekkil tarafından sisteme girilerek paranın çekim işleminin gerçekleştirildiği söylendi. Para çekilirken çok kompresif şekilde çekiliyor. Öncelikle altına dönüşüyor, altından bozdurulup dolar, dolardan bozdurulup euro alınıyor. Bu bozdurma esnasında her biri bir başka banka hesabına bir başka kur türüyle gönderiliyor. Bunun sebebi de şahısların birden fazla banka hesabına birden fazla şekilde parayı göndererek ortalıktan kaybolmaya çalışmasıdır. Bu sebeple şahsın tıklamış olduğu bir linkle banka şifrelerine erişiliyor. SMS onay kodu veriliyor, sonra şahsın hesabındaki 350 bin lira bir anda tuzla buz oluyor."