Dolandırıcıların sahte 'FOREX' tuzağına düşüp 150 bin dolarını kaptırdı

Ankara merkezli 8 ilde sosyal medya, yatırım, borsa hizmetleri ve ’Forex yatırımı’ adı altında faaliyetlerde bulunuyormuş gibi izlenim vererek ağına düşürdükleri kişileri dolandıran şebeke çökertildi. Binlerce kişiyi dolandıran şebekeye yönelik aralarında yabancı uyruklu kişilerin de olduğu 29 kişi gözaltına alınırken, firari 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı. Sahte yatırımcıları tuzağına düşerek 150 bin dolarını kaptıran mağdur nasıl dolandırıldığını anlatırken, davanın avukatı ise yatırımcılara uyarıda bulunarak dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, internet sitelerinde ‘Forex’ konusunda ücretsiz eğitim verip, yüksek kar vaatli yatırım imkanı vaat ederek dolandırıcılık yapan bir suç örgütü tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Ankara merkezli İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Antalya, Kilis, Bitlis ve Kars illerinde icra ettikleri eş zamanlı operasyonla aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 29 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 9 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

Güven kazanmak için ünlü kişileri reklamlarında kullandılar

Şüphelilerin eğitime katılmak isteyen kişilere form doldurdukları, söz konusu formdaki numaradan tuzağa düşürdükleri kişilere ulaştıkları ve kendilerini Forex çalışanı olarak tanıttıkları aktarıldı. Şüphelilerin gerçek gibi görünen sahte borsa aplikasyonlarını mağdurların telefonuna yükledikleri ve yasal görünüm verdikleri bu aplikasyon sayesinde hesap hareketlerini kontrol edebildikleri öğrenildi. Zanlıların öte yandan güven kazanmak için ünlü kişilerin yüzlerini kullandıkları, reklam ve sponsorluklarla da kendilerini yetkili gibi tanıttıkları belirtildi.

Elde edilen paraları yurt dışı kripto borsasına aktarmışlar

Yapılan çalışmalar neticesinde kendi sanal şirket ve kişisel hesaplarına para transferi yaptıkları tespit edilen şüphelilerin paraları yurt dışı kripto borsa hesaplarına transfer ederek de elde ettikleri haksız kazancın izini kaybettirmeye çalıştıkları anlaşıldı.

“Hem psikolojik baskı hem de ikna yöntemiyle beni inandırdılar”

Dolandırıcıların tuzağına düşerek 150 bin dolarını kaybettiğini söyleyen mağdur Hülya Altun, “İnternetteki büyük firmaların üzerinden reklam vermişlerdi. Reklamdaki formu doldurup gönderdim. Ardından da ısrarla beni aradılar, yüksek kazanç vaadinde bulunup beni ikna ettiler. Çok samimilerdi. Önceleri çok az bir miktar ile yatırım yapabileceğimi söylediler. Sistemi kendileri yönettikleri için beni de yönlendiriyorlardı. Ben ise onların dediğini yapmadan aldığım karı yeterli görerek hesabımı kapatmak istiyordum. Bana hesabımı kapatmamak için daha yüksek kazanç vaat edip yönlendirmeye devam ettiler. Hem psikolojik baskı hem de ikna yöntemiyle beni inandırdılar. İlk kez 2 bin 600 lira ile yatırım yapmıştım. Benimle sabah akşam konuşup, samimi duygularla diyalog kurup bütün mal varlığımı yatırmama ikna ettiler” ifadelerini kullandı.

“Zarara uğradığımı gördüğüm an onların gerçek yüzünü görmeye başladım”

Sadece maddi değil, ruhsal anlamda da sıkıntılar çektiğini dile getiren Altun, “Bir gün çok acil paraya ihtiyacım olmuştu. Hesabımdaki parayı çekmek istedim. Beni oyaladılar, telefonda sürekli zaman kazanmaya çalıştılar. Paramı çekmek istediğimde engel oldular, birkaç saat içerisinde de hesabımdaki bütün parayı boşalttılar. Evimi satmıştım, onun parasını yatırmıştım. 150 bin dolara yakın kaybım oldu. Zararsız geldikleri için güvenmiştim. Bu kadar büyük paraya bir şey yapamaz diye düşünürken bu olayla karşılaştım. Zarara uğradığımı gördüğüm an onların gerçek yüzünü görmeye başladım. Daha sonra da davacı oldum. Cezalarını bulmalarını istiyorum. Bir buçuk senedir psikolojik olarak defalarca yıkıldım. Kendimi neden güvendim diye sorguluyorum. Hayatımdan çok şey götürdü bu olay” ifadelerini kullandı.

“Mağdurların hesaplarındaki paralarda sürekli yükselme oluyor ve hesap bir anda boşaltılıyor”

İdari yargı ve aile hukuku avukatı Aycan Mursaloğlu, “İki müvekkilim Forex şirketleri tarafından dolandırıldı. Müvekkillerimi önce ağlarına düşürdüler. Sonra da kişisel verilerine ulaşıp, telefonlarına sızarak dolandırıcılık yapıyorlar. Bir sene önce konuyla ilgili şikayette bulunduk. Akıllı telefonlardaki Forex piyasalarının geçtiği yazılımların içerisine ara yazılımlar yüklemişler. Müvekkillerim de orada işlem yapıp, para yatırdıklarını zannederken dolandırıldılar. Mağdurların hesaplarındaki paralarda sürekli yükselme oluyor ve hesap bir anda boşaltılıyor. Şifre kırma, yanlış bilgilendirme gibi yöntemlerle hesapları boşaltmışlar. Mağdurlara kredi çektirmişler, mal varlıklarını tespit edip sattırmışlar. İnsanları sürekli oyalıyorlarmış. Biz de bunun bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu anladık ve suç duyurusunda bulunduk” diye konuştu.

“Yatırımcıların çalışacağı firmanın lisansından emin olması lazım”

Benzer olaylar yaşanmaması için uyarılarda bulunan Mursaloğlu, “Polis ekipleri bir sene araştırma yaptı. Şebekenin içerisinde yazılımcısı da var, şahıslarla iletişime geçip dolandırıcılık yapanlar da var. Biz müvekkillerimizin parasını kurtarmak ve bu işi yapanların cezalandırılmasını istiyoruz. İnsanların bir şekilde güvenlerini kazanıyorlar. Çok fazla reklam yayınlıyorlar. Herkes dolandırılabilir. Herkesin bu durumun farkında olması lazım. Şirket, Sermaye Piyasa Kurulu’nda lisansı olmamasına rağmen lisanslıymış gibi bilgiler geçip belgeler yolluyor. Yatırımcıların bunları kontrol etmesi gerekiyor. Sürekli sayfaları kapandığı halde yeni sayfa açıp reklamlar veriyorlar. Çok dikkatli olmak lazım, bu reklamlarla aldanmamak mümkün değil. Daha önce de pek çok sahte internet sitesi tasarlandı. Bu alanda ise işler farklı. Karşınızda canlı kişiler var, firma da gerçekmiş gibi görünüyor. Yatırımcıların çalışacağı firmanın gerçekliğinden emin olması lazım” değerlendirmesinde bulundu.