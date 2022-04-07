Dolandırıcıların yeni yöntemi: İcra mesajları

Dolandırıcıların yeni yöntemiyle ilgili konuşan Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Merkez Tüketici Adaleti Komisyonu Başkanı Av. Hayri Eryılmaz, 'Telefonlara gelen icra borcu mesajlarına dikkat edilmeli dedi.

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  • 07.04.2022 13:58
  • Güncelleme: 07.04.2022 14:51
Dolandırıcıların yeni yöntemi: İcra mesajları
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Dolandırıcıların yeni yöntemiyle ilgili konuşan Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Merkez Tüketici Adaleti Komisyonu Başkanı Av. Hayri Eryılmaz, “Telefonlara gelen icra borcu mesajlarına dikkat edilmeli" dedi.

Hukuk bürosu adı altında vatandaşlara mağduriyet yaşatan bir takım insanlar hakkında kendilerine şikâyetler geldiğini kaydeden TÜKDES Genel Merkez Tüketici Adaleti Komisyonu Başkanı Eryılmaz, “Son zamanlarda basın yayın organlarına da yansıyan bu kişiler, tüketicilerimizi arayarak veya mesaj atarak, ‘İcra borcunuz hukuk ofisimize devredildi, ödeme yapmanız gerekiyor” gibi yalan beyanlarla veya ‘Almış olduğunuz ürünün kargo ücretini icraya veriyoruz’ tehdidiyle, mütemadiyen mesaj atarak vatandaşlarımızın içinde bulunduğu panik halinden yararlanıp ödeme yapmasını istiyorlar” diye konuştu.

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“Panik yapılmamalı, soğukkanlı olunmalı”

Tüketicilerin öncelikle, bu veya buna benzer bir konuda kendilerini arayarak ulaşan kişiyi dikkatlice dinlemesi gerektiğini belirten Eryılmaz, “Mesaj atılması durumunda ise panik yapmamalı ve soğukkanlı olmalıdır çünkü kötü niyetli olan bu kişiler tüketicilerimizin içinde bulunduğu telaş ve çaresizlik halinden faydalanmaktır” dedi.

“Herhangi bir icra takibi olup olmadığı e-devlet üzerinden kontrol edilebilir”

Yasalarla sabit olduğu üzere borçlu kişinin borcundan nasıl haberdar edileceğinin belli olduğunu aktaran Başkan Eryılmaz, “Alacaklı tarafından, aleyhinize herhangi bir icra takibi başlatılmış olursa, ilgili icra dairesince size ‘tebligat’ gönderilmesi gerekmektedir. Şayet yine de tereddüde düşülmüş ise tüketicilerimizin yapması gereken şey, iletişime geçen şahıstan ilgili dosyanın numarasını istedikten sonra kendi e-devlet sistemleri üzerinden tarafı bulunduğu mevcut dava veya icra takibi olup olmadığını kontrol etmek olacaktır. Eğer bu sorgulama sonucunda adınıza açılmış herhangi bir icra takibi veya dava mevcut değilse ya da verilen dosya numarası uyuşmuyorsa, tarafınıza gelen mesaj veya aramanın sizi dolandırmak maksatlı olması muhtemeldir” ifadelerini kullandı.

“Tüketiciler şikâyette bulunabilir”

Bu tarz bir durumla karşı karşıya kalındığında neler yapılması gerektiğine de değinen Eryılmaz, şöyle devam etti:

“Tüketicilerimiz bu veya benzer davranışlarla kendilerini rahatsız eden kötü niyetli kişiler hakkında yasal yollara başvurarak, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçunun düzenlendiği Türk Ceza Kanununun 123. Maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikâyette bulunabilirler. Yine tüketicilerimiz, kişisel verilerden olan telefon numaralarının usulsüz bir şekilde kullanılması sebebiyle, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna, Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği, web adresi üzerinden bu ihlali yapanları bildirebilir ve şikâyette bulunabilirler.”

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