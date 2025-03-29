Dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakayı ele verdi

Kocaeli'de dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakayı ele verdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Kocaeli’de dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan C.D.(37), düzenlenen operasyon ile bugün yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından C.D., Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb