Dolandırıcılık ve sahtecilikten aranan şahıs Bandırma'da yakalandı

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uygulama noktasında durdurulan araçta araması bulunan bir şahıs, uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Dolandırıcılık ve sahtecilikten aranan şahıs Bandırma'da yakalandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uygulama noktasında durdurulan araçta araması bulunan bir şahıs, uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan bir araçta dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından aranan bir şahıs tespit edildi. Aynı araçta yapılan aramada 22.72 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 2 adet sentetik ecza hap ve 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan ’payp’ ele geçirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Araçta yolcu olarak bulunduğu belirtilen, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından aranan B.A. (33) hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.