Dolar ve euroları çalarken suçüstü yakalandılar, ne yapacakları şaşırdılar

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir iş yerine müşteri gibi gelen kadınlar, kasa arkasındaki çekmeceden 5 bin 500 ABD doları, 2 bin Euro ve 20 bin TL’yi almaya çalışırken suçüstü yakalandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Cedit mahallesi Turan Güneş caddesi üzerinde bulunan bir parfüm mağazasında gerçekleşti. Müşteri gibi mağazaya gelen şüpheliler parfüm seçme bahanesiyle mağaza sahibini oyalarken diğer kişi emekleyerek kasanın arkasına geçip, çekmecedeki 5 bin 500 ABD doları, 2 bin Euro ve 20 bin TL’yi almaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Mağaza sahibi durumu fark ederek, kapıyı kapatıp şüpheli şahısların çıkmasına izin vermedi. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, hırsızlık yapan şahıslar ve mağaza sahibi arasında çıkan arbededen faydalanan şüpheli bir kişi, olay yerinden kaçmayı başardı.

Mağazadaki sesleri duyan çevredekiler durumu acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlık yapan S.P. ve B.P. isimli şüpheli şahısları gözaltına alınırken 1 kişide olay yerinden kaçmayı başardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.