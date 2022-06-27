Dolardaki düşüş yüzde 4'ü aştı

BDDK'nın ticari kredilere yönelik yeni açıklamasıyla döviz kurlarında sert düşüşler sürüyor. Dolar/TL paritesi yüzde 4 düşerek 16,08 lira seviyesini gördü. Euro ise 17,05 seviyesine geriledi.

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  • 27.06.2022 09:24
  • Güncelleme: 27.06.2022 12:26
Dolardaki düşüş yüzde 4'ü aştı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

BDDK’nın ticari kredilere yönelik yeni açıklamasıyla döviz kurlarında sert düşüşler sürüyor. Dolar/TL paritesi yüzde 4 düşerek 16,08 lira seviyesini gördü. Euro ise 17,05 seviyesine geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) ticari kredilere yönelik yeni bir düzenleme açıklamasıyla döviz kurlarında sert düşüşler yaşanıyor. Dolar/TL paritesinde günlük düşüş yüzde 4’ü aştı. Parite 17,07 lira seviyesinden 16,08 liraya geriledi. Euro ise 17,87 liradan 17,05 lira seviyesine düştü.

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Altındaki düşüş yüzde 3’ü geçti

Dolardaki düşüşe bağlı olarak altın fiyatlarında da geri çekilme yaşanıyor. Gram altın 992 liradan 950 liraya kadar geriledi.

İHA

Editör
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