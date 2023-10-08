Dolmabahçe'de Beşiktaş taraftarından sessiz protesto

Beşiktaş taraftarı, İstanbulspor maçının ilk 5 dakikasında sessiz kalarak yönetim ve futbolcuları protesto etti.

Dolmabahçe'de Beşiktaş taraftarından sessiz protesto
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Beşiktaş taraftarı, İstanbulspor maçının ilk 5 dakikasında sessiz kalarak yönetim ve futbolcuları protesto etti.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor. Beşiktaşlı taraftarlar, müsabakanın ilk 5 dakikasında sessizliğe bürünerek, yönetim ve futbolcuları protesto etti. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nu dolduran taraftarlar, sessiz protesto sonrası mücadelenin 6. dakikasından itibaren tezahürat yapmaya başlayarak siyah-beyazlılara destek olmaya devam etti.

Beşiktaş, geçtiğimiz perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. maçında Lugano ile karşılaşmış ve sahadan 3-2’lik skorla mağlup ayrılmıştı. Maç sonu stadyumu terk etmeyen taraftarlar, yönetimi protesto ederek taraftarları soyunma odasından sahaya geri çağırmıştı. Bu isteği gerçekleşmeyen siyah-beyazlı taraftarlar, yaklaşık 2 saat protestolarını sürdürerek daha sonra stadyumu terk etmişti.