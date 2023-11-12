Dolmabahçe'de Rıza Çalımbay'a sevgi gösterisi

Beşiktaş taraftarı, Başakşehir maçı öncesi yeni teknik direktör Rıza Çalımbay'a sevgi gösterisinde bulundu.

Dolmabahçe'de Rıza Çalımbay'a sevgi gösterisi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Beşiktaş taraftarı, Başakşehir maçı öncesi yeni teknik direktör Rıza Çalımbay’a sevgi gösterisinde bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi yeni teknik direktörleri Rıza Çalımbay’a tezahüratlar yaparak destekte bulundu. Beşiktaşlı futbolcular sahaya ısınmak için çıktıklarında taraftarlar da Rıza Çalımbay’ı tribüne davet etti. Kulüpte ikinci dönemini yaşayan tecrübeli teknik adama çiçek takdim eden taraftarlar, marşlar söyleyerek destek verdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman