Dolmuş fiyatlarına yapılan zam geri çekildi

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı’nın girişimleriyle dolmuş fiyatlarına indirim geldi.

Geçtiğimiz hafta Bilecik’te ulaşımda hizmet veren esnafın talebi doğrultusunda kabul edilen dolmuş zammı geri çekildi. Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı’nın konuyla yakından ilgilenmesi ve bu konuda Belediye Başkanlığı ile Belediye meclisinin haklarını gündeme getirmesi, ücret tarifelerinde indirimi beraberinde getirdi.

“Amacımız hem esnafın hem de vatandaşın mağdur olmamasıdır”

Konu hakkında bir değerlendirmede bulunan Başkan V. Subaşı, “Şehir içi ulaşım hizmeti veren esnafın akaryakıta zam ve bakım onarım masraflarını gerekçe göstererek dolmuş ücretlerine yaptıkları zam talebi geçtiğimiz hafta komisyonda görüşülerek oy çokluğuyla kabul edilmişti. Bilecik Belediyesi olarak bizler bu konuda hem zam talebi hem de zam oranına olan itirazımızı belirtmiştik. Bugün geldiğimiz aşamada ilgili esnaf odaları ve üyelerle görüşerek, yapılan zam oranlarında bir indirime gidilmesi yönünde fikir birlikteliği oluştu. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Bilecik Belediyesi olarak bizlerin burada amacı hem dolmuş esnafının hem de vatandaşımızın mağdur olmamasıdır” ifadelerini kullandı.

Buna göre şehir içinde hizmet veren dolmuş ücretleri, şehir içi normal ücret 7 lira, şehir içi öğrenci ücreti 6 lira, gölpark tam ücret 10 lira, öğrenci 7.5 lira, hızlı tren tam ücret 10 lira, hızlı tren öğrenci 7.5 lira, terminal tam ücret 10 lira, öğrenci 7.5 lira, Küplü - Başköy tam bilet 10 lira, öğrenci 7.5, Gülümbe tam bilet 10 lira, öğrenci 9 lira olarak güncellendi.