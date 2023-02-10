Dolmuşçu esnafı depremzedelere günlük kazançlarını bağışladı
Zonguldak'ta şehir merkezinde bulunan dolmuşçular tüm dünyanın yaşadığı en büyük depreme kayıtsız kalmadı.
Zonguldak’ta şehir merkezinde bulunan dolmuşçular tüm dünyanın yaşadığı en büyük depreme kayıtsız kalmadı.
Şehir merkezinde bulunan yüzlerce dolmuşçu arabalarının önüne, ‘bugün kü kazancımız depremzedeler içindir’ şeklinde yazılar asarak 1 günlük kazançlarını depremzedelere bağışladılar. Dolmuşçu esnafının yaptığı bu anlamlı etkinlik vatandaşlardan büyük takdir topladı.