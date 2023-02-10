Dolmuşçu esnafı depremzedelere günlük kazançlarını bağışladı

Zonguldak'ta şehir merkezinde bulunan dolmuşçular tüm dünyanın yaşadığı en büyük depreme kayıtsız kalmadı.

Dolmuşçu esnafı depremzedelere günlük kazançlarını bağışladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Zonguldak’ta şehir merkezinde bulunan dolmuşçular tüm dünyanın yaşadığı en büyük depreme kayıtsız kalmadı.

Şehir merkezinde bulunan yüzlerce dolmuşçu arabalarının önüne, ‘bugün kü kazancımız depremzedeler içindir’ şeklinde yazılar asarak 1 günlük kazançlarını depremzedelere bağışladılar. Dolmuşçu esnafının yaptığı bu anlamlı etkinlik vatandaşlardan büyük takdir topladı.