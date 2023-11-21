Dolmuşta yırtıcı kuşla yolculuk yaptılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Akhisar Mahalle seferini yapan özel halk otobüsünde yırtıcı kuş görenlerin dikkatini çekti.

Dolmuşta yırtıcı kuşla yolculuk yaptılar
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Akhisar Mahalle seferini yapan özel halk otobüsünde yırtıcı kuş görenlerin dikkatini çekti.

Olay, İnegöl-Akhisar mahallesi seferini yapan özel halk otobüsünde meydana geldi. Vatandaşların bulunduğu otobüste bir yolcunun gördüğü manzara şoke etti. Şoförün koltuğunun altında duran yırtıcı kuşu gören vatandaş, o anı görüntüledi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman