Dolmuşta yırtıcı kuşla yolculuk yaptılar
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Akhisar Mahalle seferini yapan özel halk otobüsünde yırtıcı kuş görenlerin dikkatini çekti.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde Akhisar Mahalle seferini yapan özel halk otobüsünde yırtıcı kuş görenlerin dikkatini çekti.
Olay, İnegöl-Akhisar mahallesi seferini yapan özel halk otobüsünde meydana geldi. Vatandaşların bulunduğu otobüste bir yolcunun gördüğü manzara şoke etti. Şoförün koltuğunun altında duran yırtıcı kuşu gören vatandaş, o anı görüntüledi.