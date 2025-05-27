Dolu dolu indirimler, mayıs ayında da devam ediyor

Özhan Market, 28-29-30 Mayıs tarihlerinde geçerli olan ’Dolu Dolu İndirimler’ kampanyasıyla yine vatandaşların bütçesine nefes aldıracak.

Marketin bu ayki kampanyasında temel gıda ürünlerinden kahvaltılıklara, temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok kalemde cazip fiyatlar sunuluyor. Kampanya çerçevesince 2 kilogram un 64,90 lira yerine 44,90 liraya, 1 kilo çay 199 lira yerine 175,75 liraya, 15’li Yumurta 109,75 lira yerine 89,90 liraya, 600 gram kaşar 234,75 lira yerine 189,90 liraya satışa sunulacak.

Et ve hazır gıda reyonunda 250 gram dana pişmiş kıyma döner 164,90 lira yerine 149,90 liraya, 200 gram dana sucuk 163,75 lira yerine 129,90 liraya, 1 kilo milföy hamuru 99,90 lira yerine 69,90 liraya, 2 litre sızma meyvemsi zeytinyağı ise 599 lira yerine 469,90 liradan raflarda yerini alacak.

Sebze, içecek ve temizlik ürünleri reyonunda da fırsatlar dikkat çekiyor. Salatalık kilosu 27,95 lira yerine 22,95 liraya, kıvırcık marul 16,95 lira yerine 12,95 liraya, 200 miligram 6’lı maden suyu 42 lira yerine 37,75 liraya satışa sunulacak.

Kampanya süresince yapılan indirimler yalnızca Özhan Kart sahiplerine özel olup, uygun fiyatlarla kaliteli ürünleri müşterileriyle buluşturan Özhan Market, ’Dolu Dolu İndirimler’ kampanyasını önümüzdeki aylarda da devam ettirecek.