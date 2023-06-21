Dolu yağışından 11 köyde 16 bin dekar tarım arazisi etkilendi

Edirne’nin Lalapaşa, Süloğlu, Havza ve merkez ilçeye bağlı 11 köyünde fırtınayla birlikte gerçekleşen dolu yağışı sonrası yaklaşık 16 bin dekar buğday, arpa, kanola, ayçiçeği ve mısır ekili alanın yüzde 30 ile 80 arasında zarar gördüğü, yaklaşık 400 üreticinin zarardan etkilendiği tespit edildi.

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlü ve ilçe müdürlükleri teknik ekipleri tarafından, dolu yağışından etkilenen 11 köydeki tarlalarda hasar tespit incelemeleri yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"19 Haziran 2023 tarihinde ilimiz Havsa ilçesi Hasköy, Köseömer, Lalapaşa ilçesi Sarıdanişment, Süloğlu ilçesi Taşlısekban, Sülecik, Domurcalı, 20 Haziran 2023 tarihinde ise Merkez ilçeye bağlı Değirmenyeni, Avarız, Yolüstü ile Havsa ilçesi Yolageldi, Taptık köylerinde dolu yağışı meydana gelmiştir. Dolu yağışının görüldüğü andan itibaren zararın meydana geldiği köylerde il ve ilçe müdürlüğü teknik personelimizce konuyla ilgili önce muhtarlıklara ve çiftçilerimize bilgilendirme çalışması yapılarak, arazi şartlarının parsel bazlı tespit çalışmalarına uygun hale gelmesiyle saha çalışmalarına başlandı ve devam etmektedir. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 ilçemize bağlı 11 köyde yaklaşık 16 bin dekar buğday, arpa, kanola, ayçiçeği ve mısır ekili alanın yüzde 30 ile 80 arasında zarar gördüğü, yaklaşık 400 üreticimizin zarardan etkilendiği ilk tespitler sonucu ortaya çıktı."

Hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Açıklamada ayrıca, "İl ve ilçe müdürlüğümüzce parsel bazlı zarar tespit çalışmaları devam etmekte olup; zarar gören net alan, net zarar oranı parsel bazlı tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra belirlenecektir. Üreticilerimize uğradıkları dolu zararı nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi sunar, oluşabilecek risklere karşı tarım üretiminin güvencesi olan devlet destekli tarım sigortasını yaptırmalarını önemle hatırlatırız" ifadelerine yer verildi.