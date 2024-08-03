Dolunay fotoğrafı çekerken, İBB güvenliğiyle karakolluk oldu

Dolunay ile birlikte Galata Kulesini çekmeye çalışan fotoğrafçı Fatih Yıldırım, İBB güvenliklerinin izin vermemesinden dolayı çıkan tartışma sonucu karakolluk oldu. İBB güvenliğinin şikayetçi olması üzerine Yıldırım da güvenlikten şikayetçi oldu.

İstanbul’da dolunay zamanı birçok fotoğrafçı, şehrin sembol yapıları ile birlikte doğuşunu veya batışını çekmeye çalışıyor. Sadece belli açılarda istedikleri yapı ile birlikte dolunay görüntüleniyor. 15 yıldır fotoğrafçılık yapan Fatih Yıldırım, arkadaşları ile birlikte Balat sahiline Galata Kulesi ile birlikte Dolunay’ı görüntülemeye gitti. Dolunay’ı çektiği sırada İBB güvenlikleri tripodlu çekim yapmaya izin verilmediği gerekçesi ile engel olmaya çalıştı. Yıldırım, 15 dakika bir süre çekim yapacaklarını belirttiği halde güvenlik engel olmayı sürdürünce polis çağırdı. Polis geldiğinde ise güvenlik görevlileri işlerini yapmasına engel oldukları gerekçesiyle Yıldırım’dan şikayetçi oldu. Bunun üzerine Yıldırım da güvenlik görevlisinden şikayetçi oldu. Dolunay fotoğrafı çekerken kendisini karakola gidip ifade vermiş bir halde bulan Yıldırım, durumu ‘trajikomik’ olarak özetledi.

“Ay fotoğrafı çekerken karakolluk oldum”

15 yıldır fotoğrafçılık yaptığını belirten Fatih Yıldırım, “Balat Sahili’nde ayın doğuşunun fotoğrafını çekmeye 15 kişilik bir arkadaş gurubu ile gittik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir güvenlik personeli koşturarak yanımıza geldi. Fotoğraf çekemeyeceğimizi söyledi. Biz de arkadaşlarla sebebini sorunca tripotlu çekime izin verilmediğini söyledi. Bizim herhangi bir ticari maksatlı çekim yapmadığımız aşikar şekilde belli oluyordu. Burada hiçbir şekilde çekim yapamazsınız burası İBB’ye aittir denildi. Biz de o zaman kolluk kuvvetlerini çağırın dedik. Onlar çağırmadı ancak biz çağırdık. Gelenler bize yardımcı olmaya çalıştılar, güvenlik personelinin bizden şikayetçi olduğunu söylediler. O zaman ben de onlardan şikayetçi oldum. Karakola gittik ifade verdik. Biz fotoğrafçılarız tamamen ticari maksatla olmayan, ülkemizin tanıtımını yapmaya gayret gösteren insanlarız. Ay fotoğrafı çekerken karakolluk oldum. İBB bazen yarışmalar düzenliyor. Biz çektiğimiz fotoğrafları gösterdiğimizde bize, ‘siz bunları nerden çektiniz, Burası İBB’ye mi ait’ diye soru sormuyor. Çok trajikomik bir durum ama sonucunda ne çıkacak bakalım” dedi.