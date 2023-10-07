Domates üreticisi düşük fiyatlar nedeniyle dertli

Balıkesir ve bölgede salçalık domates yetiştiriciliği konusunda iddialı yerlerden biri olan Sındırgı ilçesinde, hava şartları nedeniyle rekolte düşüklüğünün yanı sıra fiyatların da düşmesi çiftçiyi tedirgin etti.

İlk turfanda 3,5-4 lira seviyelerinde satılan domatesin fiyatı 2 lira 30 kuruşa kadar düştü. İlk turfanda domates döken üretici memnun olurken, yeni hasat yapan çiftçi tedirgin. Üretici umudunu hasadı devam eden son turfanda domatese bağladı. Hava şartları nedeniyle geç ekim yapılan domateste rekoltede yüzde 50’ye yakın oranda düşüş yaşanıyor.

Sındırgı’da her yıl bir kısmı sofralık, bir kısmı da salçalık olmak üzere 10 bin dönümden fazla domates dikimi yapılıyor. Sındırgı’da ova köyler ve kırsal mahallelerin yanı sıra 10-15 köyün tamamında domates üretimi gerçekleştiriliyor. Buna karşın geçtiğimiz yıl 100 bin tondan fazla domates üretimi ile Balıkesir birincisi olan Sındırgı’da ekili alanların yüzde 30 artmasına rağmen hava şartları nedeniyle rekoltenin düştüğü belirtiliyor. Mevcut durumda domates fiyatlarındaki düşüklük de çiftçiyi tedirgin ediyor.

Geçen sene 10 ton olan rekoltenin bu sene 5 ton olduğunu ve üreticinin zor durumda olduğunu belirten Ali Avcı, “Mazot olmuş 40 lira, gübre olmuş bin lira. Geçen sene 3 buçuktu domates, bu sene 3’ten başladık şimdi 2,25” dedi.

Üretici Muammer Tavşanoğlu rekoltenin düştüğünü kazancın masrafları karşılamadığını belirterek, “Yaptığımız masraf ürettiğimiz domates masrafı karşılamıyor. Hava şartları zaten etkiledi. Önceki yıllara göre zaten bir ay geciktik. Haliyle hasat da gecikti bir ay. Böyle olunca gerçekten kötü oldu yani. Geçen sene 15 dönüm vardı benim, 150 tona yakın aldım. Bu sene dönümde 5 ton ya çıkar ya çıkmaz. Rekolte düştü. Fiyatlar da zaten düştü. Bundan bir ay önce 3,7 liraydı komisyoncularda şu anda 2,3 lira. Gerçekten çok kötü yani” şeklinde konuştu.