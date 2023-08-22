Domates ve Karpuz festivalleri için geri sayım başladı

Silivri Belediyesi, ilçede yetiştirilen doğal tarım ürünlerini tüm Türkiye’ye tanıtmak amacıyla düzenlediği festivallere devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 39. Değirmenköy Domates Festivali 26 Ağustos 2023 Cumartesi günü, 12. Kadıköy Karpuz Festivali ise 27 Ağustos 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Festivaller kapsamında Değirmenköy’de yetiştirilen en lezzetli domates ve Kadıköy’de yetiştirilen en güzel karpuzun belirlenmesi için yarışmalar düzenlenecek. En İyi Domates Yarışması ve En İyi Karpuz Yarışması’nda jüri üyelerinin yapacağı puanlamanın ardından birinci olan yarışmacılar tam altın, ikinciler yarım altın, üçüncüler ise çeyrek altın ile ödüllendirilecek. Festivallerin sahne programlarında Silivri Dans Halk Oyunları ekibi ve Yeni Nesil Halk Oyunları tarafından, halk oyunları gösterisi düzenlenecek. Ardından ünlü sanatçılar Emre Altuğ ve Nalan’ın vereceği konserlerle festival eğlencesi doruğa çıkacak.

BAŞKAN YILMAZ’DAN FESTİVALLERE DAVET

Hafta sonu gerçekleştirilecek festivallere ilişkin açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak, ilçemizin bereketli ve verimli topraklarında yetiştirilen doğal ürünlerin tanıtımına yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz tarım temalı festivalleri büyük bir coşku içinde gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz. Festivallerimiz hem Silivri’de hem de tüm Türkiye’de yoğun ilgi görüyor. Bu ilginin 39. Değirmenköy Domates Festivali ve 12. Kadıköy Karpuz Festivali’nde de artarak devam edeceğini düşünüyorum. Bu vesileyle, cumartesi ve pazar günü gerçekleştireceğimiz festivallerimize tüm Silivrili hemşehrilerimi davet ediyorum.” dedi.